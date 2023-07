Els Mossos detenen un centenar de persones en dos mesos per robar rellotges d'alta gamma a Barcelona

La primavera de 2022, els Mossos van crear el Grup Titani per donar resposta a l'elevat nombre de robatoris de rellotges d’alta gamma a la ciutat de Barcelona. Va estar actiu durant els, que és quan aquesta tipologia de fets delictius es disparen, i el passat mes de maig, amb l’arribada de la calor i laque deixa els canells a la vista, així com amb l’, va tornar-se a reactivar.Segons ha explicat Escudé, en els seus primers dos mesos d’activitat aquest 2023,, la unitat ha registrat un total de 59 detencions a rellotgers a la capital catalana. La xifra, s’incrementa notablement si s’hi sumen els arrestos que ha efectuat el, de forma que s’enfila fins a les 94.Amb tot, la portaveu ha destacat la importància de treballar de forma coordinada amb la Fiscalia i “acreditar molt bé l’historial delictiu d'aquestes persones perquè després se'n pugui sol·licitar l'ingrés a la presó”, ha detallat.Pel que fa al canvi en el perfil dels autors dels furts o robatoris que solen tenir lloc a la via pública, enguany es cometen mitjançanti, fins i tot,i afecten en especial als turistes. L'any 2019 hi havia grups criminals especialitzats amb diferents membres que s'encarregaven de dur a terme les diferents parts del procés, però ara, les persones que cometen els furts solen serque “han vist un nínxol de mercat i han decidit aprofitar-lo”.

