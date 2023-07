Un dels fundadors del PP critica la censura a les publicacions en català a Borriana: «Em sembla inaudit»

Me parece inaudito y como fundador del PP desde sus orígenes, que se tolere la retirada de libros o publicaciones en valenciano en algunos municipios como Burriana.



Este es un pésimo camino en el respeto debido a la lengua y cultura local, en definitiva al alma de un pueblo. — Manuel Milián (@ManuelMilian) July 13, 2023

La censura de les publicacions en català a Borriana , a, on el regidor de Cultura de Vox -arran d'un pacte de govern amb el PP- ha retirat les subscripcions de l'Ajuntament a revistes com són les revistes Camacuc i, el setmanari, la publicació musicali la revista de filologia; tampoc ha estat ben rebuda per un dels fundadors de la formació popular, Manuel Milián. Així ho ha denunciat en una piulada a Twitter, en què ha compartit que li sembla una mesura "inaudita"."Que es toleri la retirada de llibres o publicacions en valencià en alguns municipis com Borrianai, en definitiva, l'ànima d'un poble", ha reblat. Tanmateix, ha titllat Vox d'"impresentables" i ha descritcom un "".Per la seva banda,, l'encarregat degràcies al pacte PP-Vox per governar el municipi castellonenc i també diputat a les Corts valencianes va assegurar a través de Twitter que gràcies a la decisió "no se seguirà promovent el": "No som catalans de segona, som valencians i espanyols de primera", ha sentenciat demostrant la sevaSegons expliquen diversos mitjans del territori, el regidor de Cultura va arribar a personar-se a laper retirar les publicacions de l'. Però no ho va aconseguir perquè el personal de l'equipament va negar-se a complir l'ordre fins que no arribés per escrit. Des de la revistas'han ofert a fer-li arribar gratuïtament la revista.

​

