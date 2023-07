Hollywood va a la vaga: les pel·lícules i les sèries que s'endarreriran

Seqüela de Spider-Man: No Way Home

Blade

It Ends With Us

Community: The Movie

Captain America: Brave New World

Stranger Things, Temporada 5

Andor, Temporada 2

The Last of Us, Temporada 2

Euphoria, Temporada 3

Emily en París, Temporada 4

The White Lotus, Temporada 3

1923, Temporada 2

El senyor dels anells: els anells de poder, Temporada 2

House of the Dragon, Temporada 2

American Horror Story, Temporada 2

Big Mouth, Temporada final

Blade Runner 2099

Cobra Kai, Temporada final

Daredevil: Born again, Temporada 1

Deadpool 3

El cavaller dels Set Regnes, Temporada 1

El conte de la criada, Temporada final

El mandalorià, Temporada 4

Emily a París, Temporada 4

Euphoria, Temporada 3

Gladiator 2

Metropolis

Outlander, Temporada final

Padre de familia, Temporada 22

Pare made in USA, Temporada 20

Severance, Temporada 2

The penguin, Temporada 1

The White Lotus, Temporada 3

Thunderbolts

Yellowjackets, Temporada 3

viu un moment històric per a la reivindicació dels drets dels seus treballadors. Aquest divendres ha començat ladeclarada pelen solidaritat amb eli pels carrers de tot el país s'han pogut veure grans estrelles de la pantalla gran. Des de les oficines de Paramount a Times Square fins als terrenys de Netflix a Sunset Boulevad, s'han vist manifestacions per tot el territori nacional.Entre les multituds, onejant pancartes i recitant càntics reivindicatius, hi havia famosos actors com, segons el diari The Washington Post. Fora de l'oficina de Netflix a Los Angeles, els piquets han estat liderats per la presidenta de SAG i actriu de la sèrie La Tata,, que ha arribat amb altres líders sindicals.Hi ha hagut altres actors que, encara que no han participat en les manifestacions, han volgut mostrar la seva solidaritat amb la vaga, com és el cas de. "Aquest és un punt d'inflexió a la nostra indústria", ha denunciat en un comunicat compartit amb la CNN, en què ha afegit que "". "Perquè la nostra indústria sobrevisqui, això ha de canviar. Per als actors, aquest viatge comença ara”, ha expressat. Al seu torn, l'actor principal de l'exitosa sèrie Succesion,, també ha volgut aportar el seu granet de sorra, fent una entrevista amb la BBC en què ha dit que la vagaAmb tot,i hi haurà nombrosesque no es podran enllestir abans de les dates previstes. Són les següents:

​

