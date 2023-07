Les afectacions per la desfilada de carrosses del Pride 2023 a Barcelona: 21 línies de bus a evitar

Barcelona celebraràla manifestació de l'Orgull amb quèi busca. L'esdeveniment acollirà la tradicional desfilada de carrosses per les vies de la ciutat, el qual provocarà afectacions per a la mobilitat.Concretament, afectarà 21 línies d'autobús entre les 18:00 i les 20:30 hores, pel qual Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) recomana utilitzar el metro per desplaçar-se per la zona. Les línies afectades seran la D20, D50, H12, H14, H16, V9, V11, V13, 13, 21, 46, 55, 59, 65, 79, 91, 109, 120, 121, 150 i la ruta vermella del Barcelona Bus Turístic.Les estacions de Metro més properes a la desfilada són Espanya (L1 i L3), Poble Sec (L3), Paral·lel (L2 i L3) i Drassanes (L3). Amb tot,, l'entitat organitzadora de la marxa, ha escollit per aquest any el lema "", amb l'objectiu d'honorar les generacions passades membres del col·lectiu que han obert pas a les actuals.

