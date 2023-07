Rod Stewart es proclama «eternament jove» en la inauguració del Cap Roig

El xou ha arrancat amb Stewart apareixent a l'escenari amb el seu pentinat característic i vestit amb una americana platejada i amb franges de zebra de color negre. Ha obert foci, al llarg de, ha desplegat un repertori amb una vintena de temes. Els ritmes més enèrgics s'han donat la mà amb algunes de les balades de més èxit de la seva trajectòria i que, ben segur, formen part de la memòria i els records de generacions de fans. Els primers acords de, un dels hits, han arrancat la típica ovació que se sent als concerts quan comença una cançó esperada, aquell "oooooh" en veu baixa, just abans de treure els mòbils de les butxaques per immortalitzar el moment mentre coregen la tornada.Amb dècades de carrera a les espatlles, l'ofici es nota damunt l'escenari. L'artista ha resseguit la seva carrera com a solista, que va començar a principis dels anys 70 del segle passat, acompanyat d'una dotzena de músics. Abans del primer canvi de vestuari, ja sense americana, ha interpretat una allargada, amb espectacle de claqué, arpa, violí, gaites i un regust de música celta inclosos, per declarar-se "jove per sempre" i per passar als temes que han fet les delícies dels més nostàlgics com Maggie May o, alguns dels seus hits amb regust més rocker.Amb un altre canvi de vestuari entremig i apostant per a aquest tram per un daurat ataronjat, Stewart ha dedicat una part del concert a les balades i no ha estat fins aleshores quede Cap Roig. Ho ha fet enmig de bromes i per acabar. Ha estat el preludi de la recta final del concert, el més enèrgic i el que, ara sí, ha fet aixecar el públic de les cadires ambi, finalment, Da ya think I'm sexy. Aquí,en els moments de menys potència a la veu i el públic no l'ha volgut deixar marxar tan de pressa, corejant la melodia de la darrera cançó fins que ha enfilat una aclamada Sailing per posar el colofó a la nit.

