Aquestes són les millors hores per evitar cues a les carreteres, segons la DGT

Els viatges llargs en cotxe són un tret distintiu de les vacances d'estiu. Per alguns, formen part de l'aventura, mentre que per altres, són un tràmit inevitable. Parelles, famílies i amics es desplacen fins als indrets vacacionals per gaudir de plans diversos. I si hi ha alguna cosa que comparteixen tots ells és elPer això, laha compartit quines són les hores en què se'n generen menys i, per tant, en què convé circular si es volen evitar. El període amb menys congestions és, evidentment, durant la nit,. Si bé, existeixen altres opcions més realistes.Pel que fa als trajectes diaris, la DGT recomanadels grans nuclis, i tornar. Tenint en compte aquesta informació, es poden planificar els desplaçaments per perdre el mínim temps possible a les carreteres i evitar els inconvenients de les retencions.

