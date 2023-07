Un motorista mort i un altre ferit crític en un xoc frontal al Montseny

Nova tragèdia a la xarxa viària catalana. Un motorista ha mort i un altre ha resultat ferit crític en un xoc frontal aquest divendres, poc abans de les 19:00 hores, al municipi de Santa Maria de Palautordera, al Baix Montseny, al Vallès Oriental. L'accident ha obligat a tallar la via en ambdós sentits de la marxa.



Concretament, el sinitre ha tingut lloc al quilòmetre 1,4 de la carretera BV-5031 i el Servei Català de Trànsit (SCT) indica que, per causes que s'investiguen, la motocicleta on viatjaven les dues víctimes s'ha vist involucrada en una col·lisió de tipus frontal amb un turisme.

Arran de la incidència s'han activat quatre patrulles dels, quatre dotacions de-que a les vuit del vespre seguien fent tasques d'evacuació del ferit crític- i tres ambulàncies i dos helicòpters medicalitzats del, així com una unitat conjunta del SEM i Bombers. Segons el recompte de l'SCT, 79 persones han mort en accident de trànsit en què va d'any a la xarxa viària catalana.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola