Tània Verge, en un acte amb Irene Montero: «No és el moment de vetar persones»

La ministra d'Igualtat,, ha advocat perés "l'única manera de poder avançar en drets". Ho ha fet aquest divendres durant l'acte "" alde Barcelona, al costat de la consellera d'Igualtat i Feminsimes de la Generalitat,, que ha reblat que "". Tot plegat, en una conversa que ha moderat la portaveu del Govern,En el mateix acte, Verge ha criticat el president del PP,, perquè "no nega la violència masclista, però" i ha coincidit amb Montero en què "". Uns discursos que, a parer seu, donen arguments a l'extrema dreta.Verge ha assenyalat que “” perquè és des d’on s’exerceixen tots els drets, i ha recordat que limitar o directament negar els drets sexuals i reproductius ha estat històricament “un dels grans cavalls de batalla per controlar els cossos de les dones”.Mentre Montero ha insistit en el fet que "protegir la coalició, la majoria plurinacional d'investidura i el feminisme són", Verge ha afirmat que encara hi ha “molts” llocs de l’Estat on els drets de les dones no estan garantits. “, incorporant nous drets feministes que són fonamentals per a la vida de les dones i les persones LGBTI”. Alhora ha afegit que el Govern no farà "".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola