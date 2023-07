Per què Vox rebutja l'estil Bauhaus al seu programa?

Què és l'estil Bauhaus i de què tracta la Nova Bauhaus Europea?

Vox porta al seu programa per les eleccions espanyoles del 23-J ela allò que anomena la "". La formació de Santiago Abascal dona a entendre que aquest projecte europeu d'habitatge sostenible és en realitat unaimpulsada pels "" amb què la Unió Europea pretén "", segons el punt 78 del seu programa electoral. El partit d'extrema dreta, així mateix, assenyala que aquesta uniformització s'està duent a terme amb el "" com a pretext.L', desenvolupat per l'escola de nom homònim fundada l'any 1919, buscava deixar enrere l'emocionalitat de l'expressionisme per fer. Aquest tipus d'arquitectura va néixer a l'de postguerra després de la Primera Guerra Mundial i pretenia imprimir elsdels seus edificis a la societat per superar la devastació posterior al conflicte bèl·lic.Una de les màximes del fundador de l'escola de la Bauhaus,, era que "", atorgant-li una clara primacia alper davant del seu vessant artístic tal com s'entenia el terme fins al moment.La, per la seva banda, té com a objectiu impulsar una. El projecte va ser presentat per Úrsula Von der Leyen el 2020 al discurs sobre l'Estat de la Unió, i pretén impulsar al llarg d'Europa un urbanisme del segle XXI, adaptat a lesEn el marc de la Nova Bauhaus Europea, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha convocat unesdestinades a projectes que compleixin amb aquesta filosofia. Així mateix, l'any passat es van convocar els, amb 30.000 euros i un paquet de comunicació com a primer premi.Quina és lade Vox davant la Nova Bauhaus Europea? El partit d'extrema dreta apunta a fomentar la "", amb especial atenció amb les façanes tradicionals. Per fer-ho, el partit proposa incloure'ls als catàlegs de béns d'interès cultural.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola