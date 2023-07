Davant la calor, cuidem-nos

Consells per mantenir la llar més fresca

Lapot ser perjudicial per a la salut, sobretot de leso els. Podeu millorar la temperatura dins de casa amb alguns gestos senzills. Quan sortiu de casa, protegiu-vos del sol. Procureu estar a l’ombra i vestir adequadament. És importanti fins i tot mullar-se una mica. Si la temperatura dins de casa és força alta, es recomana passar un parell d’hores al dia en llocs frescos o climatitzats, com els refugis climàtics , i aprofitar la nit per refrescar les estances.Durant les hores de sol, abaixeu les persianes, i durant la nit, obriu les finestres.Estigueu a les habitacions més fresques.Refresqueu-vos sovint amb dutxes o tovalloles amarades d’aigua.Utilitzeu ventiladors, aire condicionat o ventalls.Si no en disposeu, passeu un parell d’hores al dia en llocs frescos o climatitzats.Procureu caminar per l’ombra, dur para-sol a la platja i descansar en llocs frescos.Protegiu-vos el cap i vestiu roba lleugera, folgada i de colors clars.Mulleu-vos una mica la cara i fins i tot la roba.Porteu aigua i beveu-ne sovint, sobretot els infants i les persones grans.Hidrateu els animals de companyia.Eviteu sortir al carrer.Limiteu l’activitat física.No sortiu a passejar els animals de companyia.Procureu no encendre aparells que desprenguin molta calor.Beveu aigua i sucs de fruita tant com pugueu, fins i tot si no teniu set.Prioritzeu els àpats lleugers i eviteu els menjars molt calents o calòrics.No prengueu begudes alcohòliques.La calor extrema és feixuga per a tots i totes, però hi ha diversos col·lectius que sónals seus efectes: les, les persones amb, limitacions de mobilitat o autocura, les persones ambi els. Si formeu part d’aquests col·lectius o teniu cura de persones que en formen part, tingueu-ho present. És una qüestió de salut.El servei de teleassistència de l’Ajuntament de Barcelona està actiu 24 hores al dia, 365 dies l’any . A l’estiu, feu-lo servir osi les altes temperatures afecten la vostra salut. Seguiu amb atenció les reaccions del vostre cos i premeu el botó vermell del penjoll si noteu algun d’aquests símptomes:Mal de cap intensPell calenta, vermella i secaRampes a les extremitatsTemperatura massa baixa o massa altaMareigNàuseesVòmitsPols ràpid o arrítmicDebilitatDesorientacióQuè són els refugis climàtics?Si no teniu ventilador o aire condicionat a casa, és important passar un En situacions d’emergència per calor, podeu anar als refugis climàtics . N’hi ha més de 200 arreu de la ciutat. Són equipaments municipals amb confort tèrmic, a 27 graus. Poden ser interiors o exteriors i tenen bona accessibilitat, zones de descans i aigua.Al llarg dels 5 quilòmetres de litoral, Barcelona téi la zona de banys el Fòrum, que ofereixen una bona alternativa per refrescar-se i lluitar contra les altes temperatures. Són espais oberts a tota la ciutadania, lliures de fum, amb servei de salvament i socorrisme, lavabos, dutxes i guinguetes, i dissenyats per facilitar l’accés a les persones amb mobilitat reduïda. Alguns també disposen del servei de suport al bany per a persones que necessiten ajuda personal i tècnica per poder accedir a l’aigua i una àrea per a gossos.A més, es pot consultar en temps real informació sobre el grau d’ocupació de les platges, l’estat de la mar, la qualitat de l’aigua, les banderes, la temperatura de l’aigua i de l’aire, la insolació (incidència de la radiació ultraviolada), la presència de meduses o els serveis a cada platja.A la ciutat hi ha catorze piscines municipals descobertes . Aquestes instal·lacions estan preparades per acollir tota la ciutadania, incloent-hi les persones amb mobilitat reduïda. Estan obertes tots els dies de la setmana i ofereixen una oferta variada per als dies de calor.

