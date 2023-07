Rècord històric de l'Europa: la campanya d'abonats supera els 1000 socis

🤩 JA SOM 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣‼️🔥



👉🏼 Superem els 895 socis de fa dues temporades i per primer cop em molts anys arribem al miler de socis/sòcies!!! 💙🤍



💥 Aprofita els descomptes fins al 31/07. Fes-te de l'Europa: https://t.co/el4kAqDnsR#ElFutbolQueSents #ViladeGràcia #SagradaFamília pic.twitter.com/keEJQ5VOUw — Club Esportiu Europa (@CEEuropa) July 13, 2023



La rivalitat entre el Sant Andreu i l'Europa puja de categoria

Avui som 6⃣0⃣0⃣0⃣ espectadors al Narcís Sala! 👏👏



Moltes gràcies a tothom per omplir la graderia! 💛❤️ pic.twitter.com/tfLjGiQkJG — Unió Esportiva Sant Andreu (@uesantandreu) April 2, 2023

Any de records per l'. Després de l, com a líder de la classificació, el conjunt de la Vila de Gràcia ha assolit els 1000 abonats per la. Ho ha anunciat el mateix club des del seu compte de Twitter on també ha volgut constatar que és una dada rècord: feia "molt de temps" que l'Europa no arribava a aquesta xifra, superior als 854 abonats registrats per la temporada 2021-2022.La xifra d'abonats fa palès elque viuen tant l'Europa com l' UE Sant Andreu , que es tornaran a veure les cares a. Enguany, els derbis entre els dos equips, rivals, però tots dos molt vinculats als moviments socials i d'van deixar imatges espectaculars amb els estadis plens a vessar.El preu dels abonaments és de. Fins al 31 de juliol l'Europa ofereix tarifes reduïdes. A més, per les dones que vulguin abonar-se, el club posa a disposició una. És un dels períodes de temps amb més seguiment social del club.

