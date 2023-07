Operació sortida de cap de setmana: més de 20 quilòmetres de cues a l'AP-7

Hi ha #retencions a l'AP-7 a:



🔴 Montmeló ➡ GIR (6 km)

🔴 📷 Barberà V. ➡ GIR (6,5 km)

🔴 (Accident) Sant Cugat ➡ TGN (2,5 km)

🔴 Castellví Rosanes ➡ TGN (5 km)

🔴 Olèrdola ➡ TGN (4 km)#SCT pic.twitter.com/EoIndGNMVz — Trànsit (@transit) July 14, 2023

Com acostuma a passar la majoria dels divendres, l'provocaa les carreteres. A moments d'ara, hi ha més de 20 quilòmetres de cues a l'AP-7 . D'una banda, hi ha 10 quilòmetres de cua en el tramen sentit nord. També, entrehi ha cua en sentit nord en un tram de 10 quilòmetres.Pel que fa a altres carreteres, a l'també hi ha retenció de quatre quilòmetres cap a, en el tram entreen sentit est. Dins de Barcelona, a la B-20 s'acumulen també vehicles en direcció ahi ha retencions duranten sentit nord.

