Dispositiu per garantir la convivència aquest estiu a l'Eixample de Barcelona

Nova patrulla nocturna de la Guàrdia Urbana

Equip de neteja amb aigua

Campanya d’inspecció a les zones de saturació de terrasses i als nous eixos verds

Instal·lació de peces per delimitar l’espai públic que pot ocupar cada terrassa

Campanyes de sensibilització

Amb l’objectiu de fer complir la normativa vigent i garantir el descans veïnal, s’ha reforçat el dispositiu en zones de l’amb un, com elo la zona del. Les actuacions inclouen, per exemple, una nova patrulla de la Guàrdia Urbana, més inspeccions a les terrasses, intensificació de la neteja i campanyes per sensibilitzar el veïnat sobre la prohibició de consumir alcohol al carrer i sobre la importància de reduir el soroll.Lesadoptades al districte de l’Eixample per a aquest estiu són les següents:Durant els mesos de juliol i agost s’encarrega de garantir el respecte de les normes de convivència, sobretot ela partir de l’hora de tancament de les terrasses de restauració del carrer d’Enric Granados i el nou eix verd del Consell de Cent.Durant l’estiu els equips de neteja incorporende dijous a diumenge en alguns trams del carrer d’Enric Granados, un cop tancades les terrasses. En concret, l’actuació està programada al tram comprès entre els carrers de Mallorca i Diputació.Les inspeccions es faran principalment entre setmana i serviran per comprovar que les terrasses vigentsde l’espai públic. Se sancionaran les infraccions detectades per excés de mòduls o superfície i que pertorbin el pas. També es verificarà que no hi hagi terrasses sense llicència o que hagin estat denegades.Durant el mes de juliol s’instal·laran peces metàl·liques a terra perdels carrers del Consell de Cent, Girona, Borrell i Rocafort.Es distribuiran cartells en català, castellà i anglès pera la via pública. El cartell ja s’està repartint a les zones tensionades d’Enric Granados, Aribau, el parc de Joan Miró, la superilla de Sant Antoni i l’avinguda de Mistral i les seves zones d’influència. A més, aquesta setmana s’han posat cartells a Consell de Cent, Girona i els entorns de la Sagrada Família.Pel que fa a la, com cada estiu es duu a terme a la ciutat una campanya per sensibilitzar sobre la importància de respectar el descans del veïnat. Aquesta actuació, en el cas de l’Eixample, la duran a terme quatre promotors ambientals en el marc de la campanya d’estiu prevista fins al setembre als entorns dels establiments d’oci nocturn i terrasses i a les places i els carrers amb més afluència del districte.

