10:15 Sánchez adverteix del risc de "fractura i confrontació" a Catalunya si governen PP i Vox



El president del govern espanyol i candidat socialista el 23-J, Pedro Sánchez, ha advertit aquest dilluns del risc de "fractura i confrontació" a Catalunya si arriben al govern espanyol PP i Vox. Ho ha dit en una entrevista a RNE, en la qual també ha defensat que el PSOE ha aconseguit "canalitzar" el conflicte amb diàleg i respecte a la llei. Per altra banda, preguntat sobre pactes de futur si torna a governar, ha assegurat que continuarà arribant a acords amb ERC i Bildu, com en l'última legislatura. "Amb qui faci falta", ha proclamat.

10:10 Feijóo continua sembrant dubtes sobre el vot per correu: "Encara no tenim dades oficials. Espero tenir-les perquè ningú es quedi sense votar"



El candidat del PP a les eleccions generals del 23-J, Alberto Núñez Feijóo, no cessa a l'hora de qüestionar el funcionament del vot per correu. Aquest dilluns ha tornat a plantejar dubtes sobre el seu funcionament, com ja havia fet en els últims dies. "Sembla que s'han incrementat els recursos i que han ampliat l'horari d'oficines. És el que demanàvem, però encara no tenim dades oficials. Espero tenir-les, perquè ningú a Espanya es quedi sense votar perquè no ha arribat el vot", ha dit en una entrevista a TVE. Informa Carme Rocamora.

09:39 Díaz defensa l'herència universal de 20.000 euros encara que pugui beneficiar joves de famílies milionàries: "Són molt poquets"



La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha tornat a defensar aquest dilluns la mesura proposada per la seva formació aquest 23-J consistent a dotar tots els joves d'una herència universal de 20.000 euros. Preguntada en una entrevista a La Ser explícitament sobre la utilitat de dotar a famílies adinerades d'aquests diners, com per exemple el fill de l'empresari Amancio Ortega, Díaz ha defensat que "són molt poquets". Així mateix, ha reivindicat que l'èxit en molts estats "robusts" són les mesures universals. Informa Carme Rocamora.



09:24 Díaz i Belarra compartiran acte aquest dilluns per primera vegada en campanya després de la disputa entre Sumar i Podem pel veto a Montero



La secretària general de Podem, Ione Belarra, i la líder de Sumar, Yolanda Díaz, compartiran aquest dilluns per primera vegada acte de campanya per al 23-J, després del xoc per la no inclusió en les llistes electorals de la ministra d'Igualtat, Irene Montero. No és l'únic míting que congregarà a totes dues dirigents, atès que està previst que la també titular de Drets Socials participi en el tancament de la campanya electoral a Madrid, on concorre com a número cinc de la llista que abandera Díaz.