La UEFA sanciona el Barça per declarar malament els beneficis de 2022

Nou problema extraesportiu per al Barça. En aquesta ocasió, sense res a veure amb el cas Negreira. I és que el Comitè de Control Financer de Clubs de la UEFA (CFCB) ha multat aquest divendres amb 500.000 euros l'entitat blaugrana per declarar erròniament beneficis durant l'exercici 2022, segons ha explicat l'entitat en un comunicat.



La Cambra Primera del CFCB ha anunciat un conjunt de decisions que afecten els clubs que van ser objecte de l'últim control del fair play financer la temporada 2022/23. A la llista apareix el Barça, així com el Manchester United, multat amb 300.000 euros per dèficits d'equilibri menors.

D'altra banda, la cambra ha conclòs que el, el, el, la, l'o l', entre altres, van complir amb els objectius fixats per a l'exercici 2022. Malgrat això, el CFCB continuarà supervisant el compliment de l'acord de conciliació durant la temporada vinent.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola