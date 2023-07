Aquest és l'ésser viu més resistent del planeta

Resistència

Preparar els humans

Són coneguts com a, però s'anomeneni són els éssers vius més resistents del planeta. Tenen una particularitat: poden viureSón animals microscòpics que recorren a unaque els permet viuredurant anys.Els tardígradsgraus, exposats a l'espai exterior i a una dosi de raigs X 500 vegades superior a la que mataria a un ésser humà. Dit d'una manera més clara, aquest ésser viu microscòpic pot suportar condicions queLa seva resistència és d'un altre món.Els científics es fixen en aquests animals per a aprendre auns bitxos petits tenien seient reservat en la nova missió espacial de la: els tardígrads. La càpsula espaciales va llançar en l'última missió de l'Estació Espacial Internacional, i en ella van viatjar tardígrads i sepiòlids.Segons els investigadors, són, sobreviure en el buit dei aguantar temperatures de. Per aquest motiu, per laels converteix en els subjectes perfectes per ai aconseguir saber com afecten els vols espacials a la supervivència d'organismes biològics.La idea, per tant, és saber com aconsegueixen ser tan resistents per a tractar d'ajudar al fet que elspuguin aprofitar aquest coneixement. La indestructibilitat del tardígrad s'explica per les, la qual cosa pot semblar sorprenent.

