Horari i recorregut de la manifestació de l'Orgull 2023 a Barcelona

Mapa del recorregut de l'Orgull 2023 a Barcelona

Barcelona celebraràla manifestació de l', la popular desfilada amb quèi busca. Enguany, la concentració arriba dies abans de les eleccions espanyoles del 23-J, comicis que poden permetre entrar l'extrema dreta de Vox al govern d'Espanya., l'entitat organitzadora de la marxa, ha escollit per aquest any el lema "", amb l'objectiu d'honorar les generacions passades membres del col·lectiu que han obert pas a les actuals.La rua està convocada per lesdelalamb l'objectiu que les carrosses i els manifestants comencin a reunir-se i organitzar-se. La marxai recorrerà elfins a arribar a la, punt final de la manifestació.La manifestació transcorrerà al llarg d'unsi elserà el recinte on es prepararan per a la desfilada totes les carrosses i vehicles. La marxa conclourà, a tocar amb Plaça Espanya. Tot seguit, començaran elsde Pride! BCN.

