El futbolista internacional francèssón investigats per les autoritats franceses,després de ser, segons ha informat l'emissora pública France Info.de 19 i 20 anys han acusat l'exjugador del Sevilla i el seu germà d'haver-les imposat actes sexuals després d'una vetllada que van passar els quatre el, localitat veïna de, als Alps Marítims.Laha obert dues investigacions diferents: una contra l'actual capità del Mònaco i, l'altra, contra el seu germà menor. Un té 32 anys i l'altre en té 25. El petit, en primera instància, no havia estat identificat per la policia. A més, diversos mitjans francesos han comunicat que les investigacions es troben en la

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola