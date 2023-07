Ramon Espadaler: «El bonisme acaba sent un caldo de cultiu important per a les expressions xenòfobes»

, exconseller d'i diputat del grup PSC-Units per Avançar al Parlament, analitza les causes i les conseqüències de l'ascens de l'extrema dreta, una les característiques de la campanya electoral del 23-J. Ho fa al sisè episodi de l'Snooker, el pòdcast de política hardcore de Nació, que es pot veure i escoltar a YouTube , a Spotify , a Google , a Apple i a Ivoox . Conversa amb, subdirector del diari i conductor del programa, amb, cap de Política, i amb, redactor en cap de. Espadaler, que havia estat regidor a, va presenciar en directe el fenomen de la Plataforma per Catalunya de"Hi ha una tendència a donarde resoldre's", sosté el diputat d'Units per Avançar, que insisteix, precisament, en el fet que els missatges de l'extrema dreta són "simples" i que, per tant, poden seduir la gent que està "en la frontera" de poder caure en aquests marcs. "El bonisme i la permissivitat acaben sent un caldo de cultiu important per a les expressions xenòfobes", reflexiona el dirigent democristià. "Quan es percep permissivitat, quan se superen límits en normes de convivència mínimes, això va inflant. I hi ha qui sap aprofitar molt bé això", manté Espadaler, quei defensa el discurs de "drets i deures", que sovint també passa per la "fermesa" pública.Espadaler, que té com a referent polític, exalcalde de Vic, manté que hi ha coses que la gent "no pot entendre coses de la nit al dia" quan es prenen decisions sobre "polítiques agosarades" d'integració. Anglada va aparèixer com a "derivada no desitjada ni desitjable" a la capital d'Osona. "De Codina en recordo la claredat d'idees, perquè tenia una visió humanista. Van fer un viatge al sud de França en el qual els van explicar que els polítics no poden entrar en determinats barris. I es comencen a fer canvis amb costos que cal assumir", reflexiona."Normalment, l'extrema dreta, quan ha gestionat, tampoc ha aclarit res. Al contrari.", insisteix Espadaler, que va "perdre amistats" en tot aquest procés de pensar en la integració dels nouvinguts. Preguntat sobre els pactes que s'han de dur a terme per barrar el pas a l'extrema dreta, ell és partidari de "deixar governar des de fora" les formacions que són alternativa per "no generar anticossos" que puguin sortir.Un dels aspectes dels quals parla més l'extrema dreta és del centenar d'oratoris salafistes que podrien existir a Catalunya. "Voldria. Hi ha un control suficient, no perfecte, però estan al damunt d'aquestes realitats", remarca Espadaler, que va ser conseller d'Interior entre el 2012 i el 2015. Va deixar el càrrec quan CiU es va trencar i ell va continuar la seva carrera com a dirigent d'Unió i, després, com a principal responsable d'Units per Avançar, aliada amb el PSC al Parlament i a Barcelona.

