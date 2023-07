Els comuns plantegen convertir l'ICO en banca pública que doni hipoteques amb «millors condicions»

La cap de llista dels comuns i Sumar a les pròximes eleccions espanyoles, Aina Vidal, ha anunciat que vol queestatal es converteixi en "una". I n'ha concretat un primer objectiu., ha apuntat la candidata morada en un acte des de Reus. Aquesta proposta, que el BNG gallec o altres veus de l'entorn de Podem ja havien plantejat, busca ara ser la rúbrica a un procés de desconfiança en el sector privat de les entitats bancàries. La mateixa Vidal s'ha mostrat crítica amb el Codi de Bones Pràctiques ideat per la vicepresidenta Nadia Calviño , i demanar anar més enllà.ha resolt.En el mateix sentit, des dels comuns s'han plantejat altres iniciatives de pressió a la banca que cal desenvolupar, especialment en l'àmbit de les hipoteques. Això fa referència a una de les mesures més subratllades les darreres setmanes, com és elque s'han donat els darrers mesos i que han disparat, d'un dia per l'altre, el cost mensual de moltes famílies.. Des de la candidatura de Sumar han plantejat com a prioritat permetre a aquests afectats que puguin canviar el tipus d'hipoteca a fixa sense cap penalització.Igualment, també s'ha plantejat que els bancs prenguin més mesures per. Sobretot, municipis amb població envellida, on hi ha pocs recursos. Això afecta des de ciutats amb zones en què la presència bancària s'ha esfumat fins al que Fèlix Alonso, candidat de Sumar i comuns per Tarragona, ha definit com "la Catalunya buidada"., ha apuntat Alonso, després de recordar situacions com el rescat bancari, els enganys amb clàusules abusives o el mer respecte per l'accés als estalvis dels seus clients.Sobre una de les notícies del dia, el nou cas d'una membre del Cos Nacional de Policia (CNP) espanyola que es va infiltrar en moviments socials a Catalunya , Aina Vidal ha mostrat la seva preocupació i ha desitjat que un eventual govern futur del PSOE. "És importantíssim que tinguem una política democràtica", ha apuntat, després de recordar que amb els anteriors casos destapats ja es van introduir preguntes al Congrés i es va demanar una comissió d'investigació. Ara, els comuns es comprometen a tornar a fer el mateix tan aviat com es constitueixin les corts.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola