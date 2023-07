L'alcalde del PP d'un poble de Menorca manipula el català al programa de festes

El nou alcalde del PP d’Es Castell (Menorca) ha fet un programa de festes en un suposat “menorquí” que s’ha INVENTAT i que no segueix les normes ortogràfiques del català (les que s’han d’utilitzar des de l’administració)



Els atacs alpoden arribar per la via institucional, amb mesures contra la llengua, però també per la via dels fets. És el que ha passat a, un poble de, on el nou alcalde dels'ha inventat un suposat "menorquí" per minvar la presència del català en les comunicacions de l'. L'exemple més clar s'ha vist al programa de festes, que inclou una barreja de termes que són incorrectes en el català que s'escriu a les administracions i s'estudia a les escoles de les Illes Balears, que és l'estàndard.En concret, es detecten tres problemes d'escriptura importants. El primer és incloure paraules que es diuen a Menorca, però que no s'escriuen, com "vesïns" per referir-se a veïns. En segon lloc, cal sumar-li importacions del castellà que s'han normalitzat a escala col·loquial a l'illa però que també són incorrectes, com(dates).Per últim, el programa de festes utilitza l', que a leses fa servir per parlar però mai per escriure. A tot això cal sumar-li que els noms de les places o les cales s'escriuen en diferents fórmules, moltes d'elles incorrectes, simulant un teòric idioma "menorquí" que de manera escrita no és acceptat ni reconegut a l'de les Illes Balears.L'alcalde del PP no és que cometi un error involuntari. El fet de reconèixer el "menorquí" és anomenat-de tal manera que existeix el- i consisteix a defensar que hi ha una llengua a les Illes Balears que és diferent del català. Una manera de crear secessionisme lingüístic per minvar la presència del català.

