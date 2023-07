Vaga de Renfe a Barcelona el pròxim 19 de juliol

La protesta

Contra cualquier amenaza, la que sea, hay que crecerse. Es lo que hemos hecho siempre y vamos a continuar haciendo en el #SFF #CGT.



🟥⬛️ Hemos convocado #Huelga de 23 horas el #19J, ante la actuación de la gerente del Área de RR.LL. de @Renfe. pic.twitter.com/kjZkU0Gdgj — CGT Sector Ferroviario (@SFFCGT) July 13, 2023

Altres aturades

Nova vaga ael pròxim dimecresa sis províncies;entre elles. El sindicatha convocat l'aturada parcial dea Renfe per reivindicar laTambé,i lade les tasques que han de dur a terme els treballadors de les dues empreses.La vaga està convocada per als treballadors de Renfe a, segons la informació facilitada pel sindicat. Cal apuntar que CGTa l'empresa de ferrocarrils Renfe.El sindicat farà unaa les portes de la seu del ministeri espanyol de Transports, a lesamb l’objectiu de. La CGT es queixa de la. El grup considera que amb la implantació laboral dees podrien crear nous llocs de treball per a l'empresa en rebaixar les hores de les plantilles.En aquesta línia, considera que es podrien incorporar aproximadamentsi la direcció de l'empresa accedís a comptabilitzar els descomptesEl sindicat té convocades altres jornades de vaga durant el mes de juliol enAfirmen protestar contra la pèrdua de poder adquisitiu i contra "

