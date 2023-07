La primera onada de calor de l'estiu

Les temperatures poden ser més altes

El #radiosondatge de Barcelona d'aquest migdia ha mesurat 27,8 ºC a 850 hPa (uns 1.500 m d'altitud), rècord absolut dels seus 25 anys de dades a aquest nivell de referència, superant els 27,6 ºC del 14/08/2021 i 23/07/2009.



Són 11 ºC per sobre de la mitjana climàtica de juliol. pic.twitter.com/m0El9AvRDO — Meteocat (@meteocat) July 11, 2023

Superar el rècord d'Europa

Per primera vegada a la història unaté nom. La Societat Meteorològica Italiana ha batejat lad'origen africà que afecta el sud d'Europa com a, en honor al monstre de tres caps que vigila les portes a l'Infern de Dante. Una situació que amenaça de(48,8 ºC) i que, a Catalunya, també ens pot afectar, especialment a partir de dilluns.Tot apunta que la setmana vinentviurà laamb tots els ets i uts. Per tal que se'n consideri, cal que de manera general se superin els llindars de temperatures extremes durant tres dies consecutius.La diferència amb la situació d'aquesta setmana és que només es va produir un o dos dies. “Dimarts vam patir una pujada molt ràpida de la temperatura, però en aquest cas seràt”, explica, responsable de l'àrea de Predicció delMalgrat que la pujada ja es començarà a notar el cap de setmana, serà dilluns i especialment. Tot apunta, segons Brucet, que l'onada de calor s'allargaria fins al dimecres.Els valors màxims seran més elevats la setmana vinent? És una situació, admet la tècnica del Meteocat. En aquest sentit, a l'interior les temperatures a 1.500 metres d'altitud seran superiors que el pic de calor que acabem de superar. “També cal tenir en compte que és una situació”, afegeix.Ara mateix és bastant evident que els llindars de temperatures extremes se superaran a l'interior. Si dimarts els termòmetres van arribar als 41,1 ºC, encara és d'hora per veure si aquesta vegada s'enfilen als. A més, hi ha la possibilitat que també s'arribin a valors poc habituals al litoral i prelitoral, on la marinada va permetre suavitzar la pujada dels termòmetres.Es dona la circumstància que dimarts passat asobre la vertical de Barcelona es va mesurar lad'ençà que hi ha registres: 29, ºC. Un valor d'uns–que després no es va correspondre amb una temperatura extrema en superfície-, i que es podria repetir dimarts vinent.L'onada de calor Cerberus afectarà, des de la península Ibèrica fins a Grècia passant pel sud de França i, sobretot Itàlia. El centre de la massa càlida es pot situar entre, fent que siguin les zones on s'assoleixin els valors més extrems.En aquest sentit, l' Agència Espacial Europea ha advertit de la possibilitat que es trenqui el rècord de temperatura màxima a Europa . Es va registrar l'11 d'agost de 2021 a la localitat siciliana de, a la província de Siracusa.Més enllà d'això, s'ha decretat, entre les quals Roma, Florència i Bolonya. A la capital italiana per avui ja es podrien superar els 40 ºC i no es descarten assolir registres extrems fins a 45 ºC. Aquesta alerta de les autoritats italianes inclou l'advertiment de, just en un moment on s'ha publicat un estudi que estima en 60.000 víctimes l'impacte de la calor extrema l'estiu passat.Cal tenir en compte que a l'escalfament global se li suma l'efecte del, que està actiu per primera vegada des del 2016. Val a dir, que totes les agències adverteixen que, a escala global, el seu impacte serà major l'any vinent.

