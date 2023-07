Els millors camins de ronda per recórrer la costa catalana

1. Port de la Selva - Llançà

El punt de partida del camí de ronda que va del Port de la Selva a Llançà és al mateix passeig del Port de la Selva, just al costat de la platja Gran. El camí passa per diferents punts d'aquests dos municipis, com ara la platja de la Colomera, el far de s'Arenalla, el cap de Vol, l'illa Castellà d'en Lambert i la punta de Garoter. Durant el recorregut també hi ha un mirador des d'on es pot veure la típica panoràmica del poble. La distància del camí és d'uns 8,8 quilòmetres i es pot fer en menys de dues hores.

Port de la Selva Foto: Josep M. Montaner



2. Begur - Pals

Les cales de Begur són de les més reclamades de la Costa Brava. Per tant, una bona opció per descobrir-les és fer el camí de ronda de Begur, que comença a la platja de sa Tuna, passa per la platja d'Aiguablava i s'acaba a la platja del Racó, al municipi de Pals. La durada del camí és d'uns 12 quilòmetres i es pot trigar almenys tres hores.

La platja d'Aiguablava Foto: visitbegur.cat



3. Palamós - Calella de Palafrugell

Calella de Palafrugell Foto: ACN

4. S'Agaró - Sa Conca

S'Agaró Foto: F. Boada

5. Platja d'Aro - Sant Antoni de Calonge

Platja d'Aro Foto: Cedida



6. Sitges - Vilanova i la Geltrú

Sitges Foto: ACN

7. Roda de Berà - Roc de Sant Gaietà

són dos dels pobles imprescindibles de la Costa Brava. Aquest camí de ronda, també un dels més bonics de la costa, parteix de lade Palamós, fins a arribar a Calella de Palafrugell. Al llarg de la ruta hi ha diverses platges amb encant, com ara la, un punt verge enmig de la Costa Brava, lai la. El recorregut és d'i el temps estimat per fer-lo és d'unesEl camí de ronda que uneixés el que està més ben adaptat de tots, amb un itinerari ample, segur i pla. El punt d'inici és a la, a s'Agaró, passant per la, fins a arribar al final, a sa Conca. En aquest camí és on hi ha el famósde vuit columnes on es pot veure la panoràmica del Mediterrani. Entre els dos punts hi ha una distància dei es pot fer enL'itinerari d'aquest camí de ronda comença a la zona de, al final de la platja Gran de, i s'acaba a, al costat del passeig de. Per ordre cronològic, el camí passa per, entre moltes altres. La distància del camí és dei es trigaa arribar al final.El camí que va deés dels més fàcils però també dels més imprescindibles de la costa de Barcelona. El punt de partida és la, i el de sortida, el. El més destacat del recorregut són les coves de la, on s'han trobat les restes humanes prehistòriques més antigues de Catalunya. A part, també passa per la, lai la, entre d'altres. La ruta és dei es pot fer en

L'itinerari de Roda de Berà a Roc de Sant Gaietà és ideal per fer amb família. Aquest camí de ronda de la Costa Daurada comença a l'extrem sud del passeig Marítim de Roda de Berà. Durant el recorregut es passa per l'ermita de la Verge de Berà i pel castell de Berà i es camina a tocar de la platja dels Capellans. El camí és de 3,5 quilòmetres i es pot fer perfectament en una hora.

Roda de Berà Foto: Ajuntament de Roda de Berà



8. Altafulla - Torredembarra

L'antic pont de pedra que porta directament a la platja i al passeig marítim d'Altafulla és el principi d'aquest camí de la Costa Daurada que arriba a Torredembarra. Els impressionants penya-segats de roca vermella, juntament amb la vil·la romana dels Munts, fan especial aquest camí. Entre els dos punts hi ha una distància de 4,6 quilòmetres i es triga menys de dues hores a completar-lo.

Altafulla Foto: ACN



9. L'Ametlla de Mar - l'Ampolla

El tram que recorre el camí de ronda de l'Amella de Mar i l'Ampolla és un dels més ben protegits i poc alterats de Catalunya. La ruta comença a la platja de l'Alguer de l'Ametlla de Mar i passa pel cap de Santes Creus i el torrent de l'Estany. Els 16 quilòmetres i les gairebé quatre hores de recorregut valen la pena per les cales solitàries, els nius de metralladores i búnquers que hi ha al llarg del camí.

Ametlla de Mar Foto: Cedida



10. Far de Salou

Salou Foto: Turisme Salou

Elen forma de vela del passeig marítim deés el punt de partida del camí de ronda que arriba fins al, inaugurat el 1858 i, per tant, un dels més antics de Catalunya. Durant elsi l'que dura el recorregut et pots trobar penya-segats, balconades al mar, platges i cales, com ara, una de les més atractives del camí.

