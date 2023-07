Desnonen una mare amb dos fills i els Mossos denuncien un activista per falta de respecte

🔴 DESNONAMENT SHEILA



Després de fer-nos fora de la porta, el Sindicat resistim fora del cordó cara a cara contra Mossos



DIGNITAT VS BARBÀRIE pic.twitter.com/zmpNH1EBtu — Sindicat d'Habitatge de la Verneda i el Besòs (@SHVernedaBesos) July 14, 2023

"càrregues" que han deixat marques físiques a diversos implicats en la protesta. N'han penjat alguns exemples a les xarxes socials. Hi ha almenys quatre ferits, un dels quals menor d'edat, que han visitat un centre mèdic per rebre atenció sanitària.



A més, els mateixos veïns implicats en el dret a l'habitatge denuncien que des de la policia i la comitiva judicial s'ha pressionat la Sheila. "Li deien que si no sortíem de la porta, no permetrien que recuperes les seves pertinències. És injust. El dret a protesta no pot anar en detriment del dret a tenir els teus objectes", planteja l'Àlex.

🔴 BARBÀRIE • MISÈRIA • VIOLÈNCIA



Acaben d'executar el desnonament de la nostra companya Sheila i la seva família amb violentes càrregues



Avui, dos nens dormiran al carrer després d'agressions contra qui ho impedia. Aquesta és la realitat de la llei d'habitatge i moratòria pic.twitter.com/DbQjPeAQ0g — Sindicat d'Habitatge de la Verneda i el Besòs (@SHVernedaBesos) July 14, 2023

Fonts de l'Ajuntament de Barcelona detallen que coneixien el cas de la Sheila i que, de fet, fa més d'un any i mig que té validat l'expedient de la Mesa d'Emergència que li dona dret a un pis públic assequible. només a la ciutat de Barcelona acumula 718 famílies que esperen un habitatge social, complica situacions com la d'aquesta dona amb dues criatures. Conscients d'això, des del serveis municipals es va fer mediació amb l'empresa perquè complís l'obligació d'oferir lloguer social, però el bufet d'advocats s'hi va negar. Contactada per aquest diari, la direcció d'Eurolegals Advisers ha rebutjat fer cap declaració o donar cap explicació del rumb escollit.

El xoc entre la llei i la realitat El cert és que la llei catalana manté que s'ha d'oferir un lloguer social, en casos com aquest, però no evita els desnonaments. El que permet és quela justícia ha considerat de manera habitual que les normes del Parlament no tenen prou entitat per aturar els processos de desnonament. Amb aquest escenari, alguns tenidors prefereixen arriscar-se a una multa -la mitjana actual és d'uns 25.000 euros, però es rebaixa a la meitat si es paga al moment- que regularitzar la situació dels ocupants. Per això, des dels sindicats d'habitatge i la PAH es va pressionar perquè



La Sheila,aquest matí, malgrat complir els condicionants que la llei catalana de l'habitatge situa per rebre un lloguer social i no ser expulsat de l'habitatge. El Sindicat d'Habitatge de la Verneda i el Besòs hi identifica un patró: les últimes setmanes han vist casos similars, com el d'una altra mare amb dos menors que també va quedar al carrer., apunta l'Àlex, portaveu del sindicat. A més, aquestes sentències judicials venen acompanyades d'. I en ocasions, com aquest divendres, amb moments de tensió, cops i denúncies. ", assegura l'Àlex.La Sheila, que feia anys que vivia ocupant al mateix pis del barri del Besòs amb els seus fills petits, té informe de vulnerabilitat dels serveis socials, confirmen fonts municipals a. Aquestes dues realitats haurien de servir per aturar el desnonament, quan la propietat és una gran tenidora., tot i que ells haurien defensat no ser-ho per esquivar oferir lloguer social. Tant els registres aconseguits pel sindicat com les comprovacions dels serveis municipals confirmen que tenen desenes d'immobles. Malgrat això,, que s'ha acabat certificant aquest divendres.Fonts dels Mossos d'Esquadra confirmen la intervenció com a policia judicial i informen queuna de les persones que s'havia concentrat a la porta de l'edifici de la Sheila. Tanmateix, les mateixes fonts policials apunten que no tenen constància de cap incident rellevant.Al seu torn, diversos vídeos del Sindicat d'Habitatge de la Verneda i el Besòs mostren moments de tensió entre la línia policial i els Mossos. En alguna de les escenes, front les queixes dels veïns i activistes que retreuen a la policia la seva actuació i expulsió de la família, davant la proximitat amb el cordó policial,. Una actuació que ha elevat la tensió al carrer Alfons el Magnànim, al barri del Besòs.

