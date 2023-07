TVE passa la mà per la cara a Atresmedia

Oskar Matute dando una lección de dignidad a Espinosa de los Monteros a propósito de Miguel Ángel Blanco.#DebateA7RTVE pic.twitter.com/pn03k8oyll — DΛVID ƧΣGӨVIΛ🏳️‍🌈💜🔻 (@dsegoviaatienza) July 13, 2023

És intolerable. Intolerable. Indignant. — Jordi Basté (@jordibaste) July 13, 2023

Segondela la televisió. En aquesta ocasió va ser ai amb la participació delsi amb l’absència destacada de. Cal recordar que la formació de Laura Borràs només ostenta quatre diputats dels 8 que va obtenir a les darreres eleccions quan va anar en coalició amb el PDECat. En canvi, sí que hi van anari el, amb 5 i 6 diputats respectivament.Un debat que va deixar unes quantes. A diferència del descontrolat cara a cara entre Sánchez i Feijóo a, on els moderadors no van saber dominar el duel,amb guant blanc. Poques interrupcions, ritme i torns de paraula endreçats.Això sí, com era de preveure, la presència deva deixar moments destacats comentre el portaveu de l’esquerra independentista i el de, arran de l’assassinat a Miguel Ángel Blanco. "Jo estava a Ermua demanant la seva llibertat. No sé on era vostè", va etzibar-li el basc. El de Bildu també va recordar a la representant del PP que Aznar va negociar amb ETA l’any 1998: “Aleshores era normal?”, es va preguntar.Com no podia ser d’altra manera, el polèmictambé va fer acte de presència. El candidat d’ERC, Gabriel Rufián, va protagonitzar un dels moments de la nit quan va regalar a Gamarra i Espinosa de los Monteros dos exemplars de Cavall Fort : “És una revista infantil, l'entendran perfectament”, els va dir. “Si volen, la poden comprar”, va espetar la del PP. Una resposta que va indignar a molts, com el mateix Jordi Basté: “És intolerable. Intolerable. Indignant”, va dir el de RAC1 a Twitter.Un debat que per cert no va poder repetir lesdel cara a cara entre Sánechez i Feijóo. Amb uni un, va quedar molt lluny del 36,4% i 46,5% del duel a dos que encara cueja. Tant és així, que aquest divendres al matí, Feijóo ha anat a Onda Cero i les ha passat magres ambEl presentador d’ha retret al del PP que va dir unes quantes dades que no eren certes en el seu enfrontament amb Sánchez: “Vostè va dir algunescom que el jutge va arxivar el Cas Pegasus per falta de col·laboració de Sánchez…”. El del PP, lluny d’assumir errors, li ha respost quedant-se així d’ample: “Ho vaig llegir en algun teletip. Potser no era correcte. Però a mi no m’agrada que em diguin que menteixo perquè si fos així, seria un “Sanchista” més”. En plena era tecnològica,. Esperem que després del 23-J no hàgim de tornar a escriure amb Fax.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola