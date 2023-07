Junts acusa ERC de ser «incapaç» de fer complir les inversions pactades amb Catalunya

La campanya des'ha desplaçat aquest divendres fins al, on la candidatura ha aprofitat per denunciar la situació que travessa, una de les carpetes que més greuges acumula en relació a l'Estat., cap de cartell als comicis del 23-J, ha estat acompanyada per, conseller de Territori durant la legislatura del referèndum i president del consell nacional del partit. Rull, de fet, ha acusatd'haver estat "incapaç" de fer complir el PSOE amb les inversions pactades amb el govern espanyol tot i tenir la clau de la governabilitat i haver-li aprovat tres pressupostos generals de l'Estat consecutius."Governi qui governi, els diners no arriben a Catalunya. De tot el que va prometre, només va arribar un 6%. En els darrers 15 anys, a Catalunya només han arribat 24 euros dels 100 compromesos", ha remarcat Nogueras, que ha contraposat les dades existents amb les de, on el percentatge de compliment excedeix el 100%. També ha indicat que des dels anys setanta no hi ha hagut construcció de noves vies reclamades pels usuaris, i ha indicat que les estacions no estan adaptades a les necessitats del segle XXI. "Existeix un consens social amplíssim sobre aquesta situació", ha posat de manifest la cap de files de Junts.Nogueras ha lamentat que, cap de files del PSC, acusi el partit de ser "victimista", i també ha carregat contra ERC per aprovar els pressupostos generals de l'Estat. "Ni hem regalat ni regalarem mai ni una sola competència. I anirem a rascar cada cèntim que és dels ciutadans.", ha indicat. Rull s'ha queixat del fet que la infraestructura està "malmesa", i que la capacitat de la decisió és limitada. "El problema és que, sense la infraestructura, el traspàs és buit", ha assenyalat l'exconseller, que ha situat com a prioritat "tenir el control dels diners" perquè tot funcioni millor.Segons Rull, el problema és que l'Estat. "Si ells no ho saben fer, ho farem nosaltres. Hem acreditat que ho podem fer de manera excel·lent", ha indicat el dirigent de Junts, que ha demanat tenir la transferència del control i dels diners. "Quan tinguem el sistema, el canviarem radicalment", ha apuntat l'exconseller, que ha lamentat que s'hagi estat "incapaç" de demanar el compliment de la inversió pactada en els pressupostos. "És inaudit, quan hi ha en joc la", ha remarcat el president del consell nacional de Junts.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola