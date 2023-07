El trajecte del vot per Correu: des de l'oficina postal fins al col·legi electoral

De l'oficina de Correus al col·legi electoral: el trajecte comença en una caixa forta

El vot per correu ha estat un dels grans protagonistes de la campanya davant el repte de les. Correus assegura que ja ha lliuratde documentacions per al vot per correu de les, i ha formalitzatper a atendre l'alta demanda i poder complir amb els terminis.Les paperetes arriben al(o ade Correus més pròxima si la persona no es troba a casa després de dos intents del carter o cartera) des deldel mateix mes i. Però què passa amb el vot per correu una vegada enviat? Aquest és el seu trajecte.Després de dipositar el sobre amb el vot i el certificat d'inscripció que garanteix la identitat del votant i del procés en l'oficina de Correus, es posa en marxa el trajecte que comença amb la custòdia del vot per part de l'empresa postal i finalitza amb el lliurament del sobre en la mesa electoral el dia de les eleccions.Diversos treballadors de Correus, com la també membre del sindicat CGT Virginia Hidalgo, relaten a Newtral.es el viatge del vot per correu, un procés que, segons indiquen, incorpora diversos passos i mecanismes concrets per a avalar que es compleixen totes les garanties democràtiques.En la mateixa oficina de Correus on s'hagi lliurat el sobre amb el vot, es guarden en una caixa forta fins a la seva retirada a última hora de la tarda. En concret, s'emmagatzemen en un dipòsit la clau del qual la té únicament la directora o director de la sucursal. Una vegada es recullen, els sobres amb els vots es traslladen a un gran centre d'admissió massiva on arriben dins d'una caixa precintada i un ‘mapón’, és a dir, un document en el qual han d'anar anotats els detalls del paquet: el nombre de sobres, el remitent de cadascun i la conducció de lliurament en cada oficina.Totes aquestes caixes es descarreguen en una habitació concreta del centre, on una persona de seguretat aliena a Correus controla tot el procés. Allí, empleats de l'empresa postal que s'hagin presentat voluntaris per a aquest treball mapean el contingut per a comprovar que la informació que la sucursal va marcar és efectivament correcta i, després, organitzen cada sobre segons el col·legi electoral al qual van destinats. Com indiquen les fonts de Newtral.es, per a garantir la seguretat, a aquesta sala no pot entrar ningú aliè a aquest treball.Després d'aquesta selecció, arriben les furgonetes que distribueixen els sobres a cada unitat de repartiment adscrita a cada col·legi electoral. De nou, el vot per correu es guarda baix clau, en les caixes fortes de cada oficina, custodiat pels directors de cadascuna. Fins al dia de les eleccions el 23 de juliol.Per a la jornada electoral del 23 de juliol, es reprèn el trajecte dels vots per correu. Correus té encomanada la missió de lliurar-los en les meses electorals. Quan s'obrin els centres electorals, un primer equip d'empleats de l'empresa postal lliurament els vots –fins a aquest moment custodiats baix clau– en les meses electorals distribuïdes en els locals electorals de tot el territori nacional. Aquest procés també és molt garantista: els treballadors de l'empresa postal lliuren els vots en caixes precintades als vocals de la mesa, que les han d'obrir davant la mirada de tots els presents.Un altre grup d'empleats farà arribar a les meses electorals aquells vots per correu que poden rebre's durant el transcurs de la jornada. Com expliquen els treballadors de Correus a Newtral.es, encara que el límit per a votar per correu és el 20 de juliol, els centres col·lectors poden encara rebre algun sobre el mateix dia de les eleccions per diferents circumstàncies.I així acaba el trajecte dels vots per correu, quan els vocals de la mesa els introdueixen en l'urna al final del dia, quan es tanca el vot presencial. A més, en el llistat del cens electoral que té cada secretari s'indica si la persona va demanar el vot per correu per a evitar que voti dues vegades.Correus té, a més, una última tasca al final de la jornada electoral: recollir el conegut com a tercer sobre que conté una còpia de l'escrutini. L'empresa postal s'encarrega de la custòdia d'aquests sobres i del seu posterior lliurament en les Juntes Electorals corresponents.Aquest article forma part dels continguts difosos per Comprobado.es , una aliança de verificadors i mitjans per lluitar contra la desinformació sobre les eleccions espanyoles del 23 de juliol.

