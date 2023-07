Entitats del País Valencià preparen una «gran mobilització» contra PP i Vox

Els moviments socials i culturals delno es queden de braços plegats davant l'arribada deal govern. L'entitatha anunciat una "gran mobilització" contra l'executiu de la dreta i l'extrema dreta el pròxim 20 de juliol. Carlos Mazón va ser investit president aquest dijous després de fer un discurs amb l'anticatalanisme com a bandera.La presidenta d'Acció Cultural del País Valencià,, ha avançat aquesta manifestació en una entrevista a El món a RAC1. "Volem dir-los que estan a les institucions, però que no representen el país", ha assegurat Oliver, que creu que PP i Vox no volen governar per tothom. Laés l'organització que convoca la mobilització i diferents entitats socials i culturals s'hi han afegit.Tot plegat després que Mazón s'emportés una àmplia ovació dels diputats de PP i Vox en el seu discurs d'investidura va anunciar que retirarà lesa "qui imposi els". "S'ha acabat, per justícia i perquè tenim personalitat pròpia: som espanyols i valencians", va assegurar.El discurs anticatalanista del nou president balear arriba en un context de censura amb l'episodi de, on el regidor de Cultura de Vox ha retirat les subscripcions a publicacions en llengua catalana. Precisament en paral·lel a aquesta manifestació, Plataforma per la Llengua ha anunciat una mobilització al municipi castellonenc

