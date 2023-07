Uns 9.000 cotxes venuts a l'Estat, en risc d'incendi de les bateries

Alerta per risc d'incendi en uns 9.000 cotxes venuts a l'Estat, segons les estimacions de l'(OCU). El sistema d'alerta ràpida de productes perillosos no alimentaris de laha informat d'un problema de seguretat a les bateries que podrien reescalfar-se i provocar incendis.En concret, els vehicles afectats són els modelsfabricats entre el 12 de març de 2019 i el 8 de desembre de 2022. L'avís europeu fa referència a aquests dos models de vehicles equipats amb bateria de tracció i que, per tant, podrien ser tant híbrids com híbrids endollables.L'OCU també explica que en cas de ser un dels clients afectats, sol ser l'empresa fabricant qui estableix el contacte amb els compradors per solucionar el problema de seguretat. Tot i això, si el client és conscient de l'error i no ha estat contactat, l'OCU també crida a posar-se en contacte amb el, en aquest cas, de Peugeot, perquè expliquin els passos a seguir per solucionar l'error.

