Netflix ja no és la plataforma líder: dos milions de subscriptors menys en tres mesos

continua en caiguda lliure. La plataformaa l'el segon trimestre de l'any, segons l'últim estudi de Barlovento Comunicación. Les polítiques contra l'ús dei mesures com ara la introducció d'per a la tarifa més barata no han estat ben acceptades entre els usuaris, que han anat abandonant en massa el servei de subscripció.Així doncs, aquests dos milions de subscriptors que s'han donat de baixa de la plataforma s'afegirien alsque vanNetflix després de l'expansió de la nova estratègia contra els comptes compartits, d'acord amb l'informe de Barlovento. La xifra més aclaparadora que es desprèn de l'estudi, però, és que des que va començar elaquest servei en streamingunsd'usuaris a l'Estat. Tot i això, continua generant diners, ja que va registrar beneficis de 1.189 milions d'euros el primer trimestre de l'any.Per contra,és la clara. Aquesta plataforma ha aconseguit superar Netflix en nombre de subscriptors l'últim trimestre. Amb un ascens de 6,5 punts, unamb accés a l'streaming tenen compte en aquesta plataforma, que passa a liderar el mercat estatal.Al lideratge de Prime Video cal afegir-hi el progrés de plataformes com ara Disney+, SkyShowtime, que es van fent un lloc en aquest sector en auge. Malgrat queencara està lluny d'arribar a les xifres de la nova plataforma estrella, també ha aconseguit créixer i ha obtingut unl'últim semestre. La que més ha sorprès, però, és Skyshowtime , l'última que ha entrat al mercat. Tot i el poc temps de vida, atès que es va estrenar al febrer, ja ha arribat ala l'Estat.Finalment, pel que fa a les plataformes de franc de les cadenes de televisió convencionals,és la capdavantera, amb un 20,3%, seguida de, amb un 20,1%;, amb un 13,2%;, amb un 9,6%, i, amb un 5,3%.Les plataformes en streaming, sens dubte, de cada vegada guanyen més terreny respecte als mitjans audiovisuals tradicionals. En total,d'arreu de l'Estat accedeixen a aquest servei, set mil més que fa quatre mesos. Amb tot, elcom ara SkyShowtime tampoc no ajuda les plataformes pioneres. Lano s'atura de créixer i Netflix cava la seva pròpia fossa amb la expansió de l'última estratègia.

