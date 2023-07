L'OMS determina que l'edulcorant aspartam és «possiblement» cancerigen

L'és un edulcorant artificial que s'utilitza per endolcir aliments que diuen no contenir sucre, altres que són baixos en calories i, inclús la pasta de dents. Sovint els científics han assenyalat que és un producte que potla salut. Ara l'(CIIC), un òrgan de l', ha determinat que és "possiblement cancerigen"., director del departament de Nutrició, Salut i Desenvolupament de l'OMS també ha fet una crida a la calma, ja que ha recordat que hi ha unaque se segueix considerant segura. A més, ha aclarit que no s'està demanant ni que els productes que contenen aspartam es retirin del mercat ni que els consumidors deixin de fer-ne ús.Altres resolucions del CIIC diferents substàncies han generat molt de debat i inquietud entre els. Inclús han provocati pressions sobre els fabricants per refer i adaptar les seves receptes. És per això que es tem que els resultats d'aquest informe puguin ser confusos per a la població.El dictamen del CIIC no té en compte la quantitat de producte que una persona pugui ingerir sense perill. Aquesta mena de recomanacions són responsabilitat del(JECFA), també de l'OMS. Fins ara, el JECFA afirmava que el consum d'aspartam era segur dins d'uns límits: un adult de 60 quilos hauria de beure entrede refresc dietètic al dia per estar en perill. Altres organitzacions apunten que una persona de 70 quilos podria consumir entre 9 i 14 llaunes abans de posar-se en risc.

