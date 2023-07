Una policia espanyola, infiltrada tres anys en moviments socials de Girona

Nou cas d'infiltració policial en moviments socials. Unaha format part d'espais independentistes, antiracistes i de defensa de l'habitatge dedurant tres anys, tal com ha avançat La Directa i ha pogut confirmar Nació. Maria Perelló Amengual -una identitat falsa- comença la seva activitat el maig del 2020 a la capital gironina, quan només feia tres mesos que havia arribat des deLa policia infiltrada formava part de la 33a promoció d'agents i s'havia format a l'escola d'entre el 2017 i el 2018, en companyia de tres casos més ja coneguts d'infiltrats en aquests moviments socials a. La jove, que segons La Directa també es diu Maria de nom real, va estudiar Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció a laabans de fer-se policia.Des que aterra a Girona, la policia infiltrada s'implica en els moviments socials participant en una mobilització en defensa dels drets de migrants no acompanyats. Fins i tot la noia fa servir relacions personals amb altres militants per integrar-se en aquests espais. Durant aquests anys, la falsa activista també arriba a estar present en una reunió amb els advocats-diputada i exdiputat de laal Parlament-.Amb tot això, Maria Perelló acaba participant en mobilitzacions del Sindicat d'Habitatge de Salt, en manifestacions contra la detenció deo a la Coordinadora de Feminismes 8-M de Girona, i també fa diverses formacions a l'd'. Però hi ha un punt d'inflexió que fa aixecar sospites: quan es destapa el cas del policia infiltrat Marc Hernàndez la noia marxa de Girona assegurant que el seu pare té una malaltia.És a partir d'aquell moment quan la policia infiltrada ja només mantéen l'àmbit digital i telefònic, però mai arriba a abandonar aquests moviments. De fet, fins que no s'ha publicat la informació aquest dijous, la comunicació encara es mantenia de manera intensa. Ningú entenia per què la Maria s'havia allunyat de Girona i de les persones amb qui havia conviscut els últims tres anys. Ara ja ho sap tothom.

