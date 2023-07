Aquestes són les cançons i els grups que triomfen als mítings del 23-J

La playlist dels comuns

ERC i la Catalunya republicana

Junts aposta per la lletra reivindicativa de Buhos

Els mítings de la CUP, amb música en directe

Poc ús de música del PDECat

Les campanyes deltenen una cosa en comú. Han coincidit en utilitzar l'energia dei el missatge clar de la cançóper rebre els seus respectius candidats,, als mítings. En el cas dels socialistes catalans, és el recurs musical per acompanyar la cap de llista a l'escenari. I també va ser la banda sonora del líder del PP al míting a la plaça de toros de Pontevedra. A més, tant PSOE com PP mantenen els seus respectius històrics himnes de partit. Per la seva banda,aposten per la música catalana isón dels grups més triats.Els comuns tenen una llista de reproducció pròpia per amenitzar els mítings i la resta d'actes de la seva candidata al Congrés per Barcelona,. El conformen cançons d'estils tan diversos com, de Miley Cyrus;, de Rigoberta Bandini;, de Chanel;, d'Oques Grasses;, de Gertrudis, o Olívia, de The Tyets. El tema estrella de la campanya, però, és, de Bomba Estéreo, que és la composició escollida per obrir cada acte.La candidatura derepesca la cançó pròpia de les eleccions municipals del 28-M. ERC canvia el Som Barcelona Republicana pel Som Catalunya Republicana. Es tracta de la composició feta expressament per la campanya del maig, i és la que torna a protagonitzar els actes de la formació de cara al 23 de juliol. El tema té versions en diferents estils musicals com ara lacatalana, el, l’, eli elJunts no té cap cançó pròpia per a aquesta campanya, però sí que en té una de cedida expressament pel grup, Els nostres tambors. "No hi ha sospita de rendició per qui milita per convicció", proclama la cançó del grup del, la que més sona als actes polítics dejuntament amb, de The Tyets. D'aquest últim grup n'han reproduït altres temes, com Bailoteo o La platja. Tot el fil musical del partit és en català, del conjunt de terres de parla catalana, amb artistes comLaha optat aquesta campanya per acompanyar els mítings electorals de música en directe. A l'acte central de Barcelona hi haurà les actuacions d'; a Reus els anticapitalistes van comptar amb el grup de música d'arrel i mestissa La Cosina; a Vilanova i la Geltrú van apostar pels tons tradicionals de Marcel Casellas i La Vella Clúndia i a Sant Boi, pel duet de neosoul Hermanas Dolor.Al seu torn, l'-PDECat no es caracteritza per un gran ús musical en aquesta campanya electoral. De totes maneres, en el primer acte sí que es van poder escoltar algunes cançons de grups i artistes catalans, com, d'Oques Grasses, ode Miki Núñez.

