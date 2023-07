Explica'm què defenses i et diré a qui has de votar: el recomanador de les eleccions espanyoles

A menys de dues setmanes per unes eleccions espanyoles que es preveuen trascendentals, un grup d'investigació de lai laha creat un "recomanador de vot" per aquells qui dubten sobre a qui cedir el seu vot.és una eina en línia que ofereix un perfil dels principals partits polítics que es presenten a Les Corts espanyoles i els relaciona amb les preferències que expressa l'usuari en un qüestionari de X preguntes.El professor agregat de la UOC, el professor lector de la UPFi els estudiants de doctorat a la UPFi a la UOC Jaime Bordel, així com l'investigador de la University of Strathclyde Alberto De Leon; tots politòlegs, han desenvolupat aquest projecte sense ànim de lucre i desvinculat de qualsevol partit o organització política. L'eina, però, no només valora les, sinó que elabora un petita partir de l'edat, el gènere, la zona de residència, el nivell educatiu, la situació laboral i el grau d'interès per la política; així com de la identitat nacional.Pel que fa al qüestionari, inclou preguntes sobre economia, el paper de l'Administració, habitatge, sanitat i la qüestió territorial entre altres. A més, consta d'un apartat especial dedicat al perfil de votant. Finalment, demana informació sobre el record de vot i la intenció de vot.Una vegada finalitzat el test, l'eina ofereix un grafisme amb elsamb els partits i unconformat pels eixos esquerra-dreta i descentralització-centralització, on ubica l'usuari i els partits. Si es prefereix, també hi ha l'opció de desgranar aquests dos eixos en dos gràfics individuals.

