Plataforma per la Llengua convoca una manifestació a Borriana contra la censura de les revistes en català

no es quedarà de mans plegades després que el regidor de Cultura de, a Castelló, hagi decretat la retirada de les subscripcions de l'Ajuntament a publicacions en llengua catalana, com són les revistes Camacuc i, el setmanari, la publicació musicali la revista de filologia. Per això, ha convocat una concentració a la plaça de la Mercè, davant la, el pròxim dilluns 17 de juliol.A més, l'entitat en defensa de la llengua busca un espai alternatiu a Borriana per oferir de manera gratuïta les publicacions censurades, alhora que ha anunciat que donarà suport a l'en la seva estratègia de resposta per la via judicial, institucional i ciutadana. "", ha denunciat en un comunicat., que és l'encarregat degràcies al pacte PP-Vox per governar el municipi castellonenc i també diputat a les Corts valencianes ha assegurat a través de Twitter que gràcies a la decisió "no se seguirà promovent el": "No som catalans de segona, som valencians i espanyols de primera", ha sentenciat demostrant la sevaEl president del País Valencià, el popular, ja va anunciar que el govern que conformarà amb Vox eliminarà l'que estava enfocada a protegir, defensar i promocionar l'ús del català. A més, també suprimirà la figura delsque vetllen per incrementar l'ensenyament en llengua catalana a les escoles i deixarà sense aplicació qualsevol política que incentivi laentre el valencià i el castellà.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola