Arxivada la investigació a Oleguer Pujol per blanqueig de diners

El jutge de l'Santiago Pedraz ha decidit arxivar la causa contra, el setè fill de, en què se l'acusava deen el marc d'una operació immobiliària de 3.000 milions d'euros a través de la societat Drago Capital, segons ha avançat La Vanguardia. "", entén el magistrat, que considera que manquen les bases per continuar amb el procés penal.La denúncia interposada per lael 2014 en el marc de la investigació per la fortuna de la família queda així arxivada. Amb tot, però, Olegueramb la resta dels germans Pujol i l'expresident de la Generalitat pels”. Així de contundent es va mostrar el 9 de març de 2015. Era davant la comissió sobre el frau, l’evasió fiscal i la corrupció que presidia el diputat de la CUPi li va tocar testificar, com a tota la resta de la família Pujol, després de l’esclat del, quan l’expresident de la Generalitat va confessar que tenia una fortuna no declarada a Andorra. Oleguer va argumentar que s’havia collit a l’amnistia del ministre Cristóbal Montoro l’any 2012 i, per tant, ningú el podia acusar de defraudar. També va rebutjar que gestionés en cap moment els diners de la família.En aquesta compareixença, Oleguer Pujol es va presentar com un, dedicat a gestionar diners d’inversors estrangers. Mai havia treballat per a l’administració catalana ni havia emprat els contactes amb el pare i molt honorable. Les audiències a la comissió van servir per contemplar els diversos estils comunicatius de la nissaga. Enfront un Jordi Pujol Ferrusola altiu i amb un punt descarat, o una Mireia muda que es va negar a respondre els diputats de la comissió, Oleguer Pujol va deixar empremta del seu tarannà discret i prudent. Uns trets del tot compatibles amb la seva fama d’astut i de veritable cervell financer del clan.

