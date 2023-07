Borràs, satisfeta de no governar la Diputació de Barcelona: «Practiquem la coherència amb convicció»

Una de les imatges de la jornada d'aquest dijous ha estat la constitució del ple de la amb Lluïsa Moret com a nova presidenta gràcies a una majoria formada pel, els comuns, Tot per Terrassa i dos diputats díscols de Junts. La formació que lideren, que tenia encarrilat un pacte amb els socialistes finalment descartat per la maniobra de Jaume Collboni que va descavalcar Xavier Trias a la capital catalana , ha quedat fora del govern de l'ens, del qual va formar part en l'última legislatura al costat del PSC. Borràs, en un míting a Manresa, s'ha mostrati ha tret pit per no formar part de l'executiu de la Diputació amb els socialistes. "Practiquem la coherència amb convicció", ha remarcat."Ara ja portem uns quants dies de campanya, existeix el risc que els missatges comencin a ser repetitius. Però tenim la garantia que allò que diem és el que hem fet", ha posat en valor Borràs, que ha indicat que el PSOE i el PP tenen la mateixa visió sobre Catalunya. "El que vol l'estat espanyol és continuar decidint el nostre present, el nostre model educatiu, el nostre sistema econòmic", ha lamentat la presidenta de Junts, que ha acusat els grans partits espanyols de voler. "Ja n'hi ha prou de la cantarella del mal menor. Encara que sigui menor, és mal. Hem de tenir l'oportunitat de no conformar-nos amb el mal menor, i tenir l'ambició de guanyar-ho tot per a tots", ha remarcat la dirigent independentista.Borràs ha ironitzat amb el fet que ERC tregui pit d'haver "blindat" el català. "L'objectiu de l'Estat és arraconar i minoritzar la llengua, folcloritzar-la, perquè sigui una cosa completament inútil. L'objectiu és blindar la unitat del seu estat", ha remarcat la líder de Junts, que ha indicat que "no tots els partits independentistes han fet el mateix" al Congrés. "El 2019 vam votar en contra de la investidura de. No ho vam fer en aquell moment, i ara diem el mateix. I el mateix amb la Diputació de Barcelona. No acceptaremdels qui ens diuen que no som de fiar. Els qui ens ho diuen han preferit pactar amb el PSC les diputacions deamb un entusiasme que ens hauria agradat a Barcelona. N'hi ha que la unitat només la prediquen amb la boca petita. Nosaltres practiquem la coherència amb convicció", ha remarcat., candidat de Junts al Senat i líder de Demòcrates, ha definit com a "brutal" el grau de "violència" de l'Estat dels últims cinc anys, que ha tingut com a conseqüència l'existència "de més de 5.000 represaliats". "Nosaltres. Cent vegades hem caigut, cent vegades ens hem aixecat, els catalans", ha remarcat Castellà, que ha indicat que la de Junts és l'única candidatura disposada a "no doblegar-se" per defensar l'1-O. "No tenim dret a tirar la tovallola. Aquestes eleccions no van ni d'esquerres ni de dretes, si ets català", ha resumit. Es tracta, ha remarcat, de ladavant l'acció de l'Estat.L'encarregat d'obrir l'acte ha estat, cap de files a Manresa i membre de la Diputació de Barcelona, que s'ha constituït aquest dimarts. "Estem segurs que el projecte de Junts tindrà premi. L'equip de Nogueras ha fet una feina brutal a Madrid. Mentre no siguem independents, hi continuarem anant. I és millor que hi anem nosaltres i no uns altres", ha assenyalat Bacardit., dirigent de, ha indicat que és la política espanyola "la primera que potineja la democràcia". També s'ha mostrat crític amb la manera com s'ha derogat la sedició, perquè s'han apujat les penes als desordres públics. També ha contraposat la figura de Nogueras amb la depel paper a Madrid. "El PSOE enganya a qui es vol deixar enganyar", ha remarcat Serra en la seva intervenció.

