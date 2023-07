Sis claus en què fixar-te perquè no t'ensarronin amb una enquesta electoral

Durant les eleccions, els mitjans de comunicació publiquen molts sondejos que busquen identificar el sentit del vot. Aquests estudis, en moltes ocasions, es presenten sense tota la informació i poden dificultar la identificació de les claus en les quals s'ha de fixar una persona per entendre les enquestes electorals. Aquí van 6 a tenir en compte en els pròxims dies:



Busca la fitxa tècnica

La fitxa tècnica d'una enquesta hauria de contenir tota la informació necessària per entendre com s'ha realitzat el sondeig. La fitxa hauria d'incloure característiques bàsiques com:

El nombre d'enquestats

El mètode de recollida de les dades (telefònic, presencial, en línia)

Les dates en les quals s'ha realitzat

El marge d'error del sondeig.

Algunes fitxes tècniques especifiquen també altres variables com l'edat, el gènere o la classificació dels municipis segons la seva grandària. En alguns casos, juntament amb la fitxa tècnica també hi ha disponible una nota metodològica que explica com han calculat els percentatges de vot.

Mai t'oblidis de mirar la data de l'enquesta

És diferent que una enquesta es realitzi abans de convocar-se unes eleccions que en plena campanya electoral. És important saber quan s'ha realitzat el sondeig per si la informació pogués estar desactualitzada. Durant una campanya electoral això és encara més evident: una enquesta feta abans o després d'un debat electoral pot tenir dades molt diferents si ha canviat l'opinió de la ciutadania a causa del que ha passat en aquest debat. La majoria dels sociòlegs i politòlegs expliquen que una enquesta és com una "fotografia" de la societat en un moment determinat. Per aquesta raó, cada vegada més mitjans de comunicació publiquen enquestes amb més freqüència abans d'uns comicis.



Què és la mostra d'una enquesta?

Una mostra és un grup de persones més petit que el conjunt de persones que estudia el sondeig. Als integrants d'aquest grup se'ls realitza una entrevista per preguntar-los diverses qüestions. En el cas de les enquestes electorals a l'Estat Espanyol, generalment la població investigada són totes les persones amb dret a vot residents al país (35.141.122 en les pròximes eleccions generals del 23 de juliol).

Perquè una mostra sigui vàlida, ha de complir dues característiques:

La selecció de les persones ha de ser aleatòria . Per exemple, trucant a l'atzar a números de telèfon, entrevistant cara a cara en adreces aleatòries, etc.

. Per exemple, trucant a l'atzar a números de telèfon, entrevistant cara a cara en adreces aleatòries, etc. La mostra ha de ser representativa de la població. És a dir, ha de mantenir certa proporció amb la societat en algunes característiques com l'edat, el gènere o la procedència geogràfica dels participants.

No hi ha un nombre màgic perquè una mostra sigui representativa. La majoria de les enquestes electorals solen oscil·lar entre 1.000 i 3.000 persones entrevistades actualment.

Fixa't com han contactat amb les persones

No és el mateix entrevistar de porta a porta que trucar per telèfon o enviar correus electrònics amb un enllaç. La forma en què s'entrevista la gent influeix en els resultats. Per exemple, si es realitza en línia pot ser més complicat obtenir informació de persones majors, mentre que si es realitza en persona en horari laboral pot haver-hi una sobre-representació de tele treballadors.

L'enquestadora ha de tenir aquests criteris en compte per fer una bona feina. Per això, quan realitza un sondeig, sol establir quotes mínimes de representació. Les quotes són el nombre mínim de persones de la mostra que compleixen una condició. Les més habituals són el gènere i l'edat dels participants.

Un altre paràmetre que solen tenir en compte és la representació territorial. Hi ha diferents tècniques de mostreig per assegurar que hi hagi presència de persones de tots els territoris.



Les enquestes sempre tenen un marge d'error: tingues-ho en compte

Gràcies a la llei dels grans números, podem predir el comportament d'una població de desenes de milions de persones amb una mostra d'uns pocs milers. No obstant això, el mostreig comporta un marge d'error i tot càlcul que es faci a partir d'un sondeig també en té. En el cas de les eleccions, aquests llindars d'error poden incrementar-se quan es vol predir el vot de partits que tinguin poques respostes. Cap sondeig, per molt bo que sigui, està lliure d'equivocar-se.

Què és la "cuina" d'una enquesta?

La cuina és el conjunt de tècniques perquè una mostra es correspongui el màxim possible amb la societat que tracta d'estudiar. Per exemple, si en una mostra hi ha una sobre-representació de persones majors sobre joves, la cuina tracta d'ajustar aquesta diferència respecte a la realitat. Aquesta operació provoca que la incertesa i el marge d'error augmentin, però la mostra guanya representativitat respecte a la realitat.

En el cas de les cuines electorals, els càlculs de vot tenen en compte un gran nombre de preguntes com el record de vot, la simpatia per diferents partits o la probabilitat que les persones entrevistades acudeixin a votar.



Algunes empreses d'enquestes, com el Centre d'Investigacions Sociològiques, publiquen les dades brutes de l'enquesta i la metodologia emprada. Però és habitual que no estiguin disponibles en les enquestes privades, igual que la fitxa tècnica.

_______________

Aquest article forma part dels continguts difosos per Comprobado.es, una aliança de verificadors i mitjans per lluitar contra la desinformació sobre les eleccions espanyoles del 23 de juliol.

