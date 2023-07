El temps d'aquest divendres: dia de barret i ulleres de sol

Preludi d'un cap de setmana de platja

Si aquest divendres veieu algun núvol a Catalunya, fotografieu-lo: serà un cas excepcional. Eldibuixa un cel totalment assolellat i preveu que les temperatures continuïn a l'alça, fins a valors de 35 graus, en la que serà una jornada de ple estiu i dura per aquells qui l'hagin de passar a l'aire lliure.Només ales formarà algun banc de núvols prims, mentre que al litoral n'hi haurà alguns de baixos.i destacarà per la seva absència, amb l'excepció de lai del. El que segur que no hi haurà són precipitacions en cap punt del país i la sequera haurà d'esperar per rebre gotellades que la combatin.Qui vulgui saber quin cap de setmana ens espera, només haurà de fixar-se en el dia de divendres. La meteorologia romandrà estable i. Així doncs, caldrà abraçar l'estiu definitivament i resignar-se. Així doncs, tocarà sortir amb barret, ulleres de sol, màniga curta i crema solar.

