L'empresa barcelonina de robaha presentat una col·lecció feta amb l'ajuda de lai que es fabricaràde cada peça i accessori. Amb aquesta càpsula de roba, la marca s'endinsa en el món dei explora noves maneres peri, així, adequar-se al màxim als gustos dels consumidors.Els productes de la col·lecciója estan disponibles al web d'Espanya i ho estan també a Alemanya, França i Itàlia. Eld'aquestes peces, segons ha informat la companyia en un comunicat, serà d'uns, i els clients rebrande com avança la confecció de la seva peça de roba per poder seguir el procés de prop.El fundador de la companyia,, s'ha mostrat "molt il·lusionat" pel projecte i ha assegurat que neix fruit de "la" a més de la "contínua innovació transversal" que guia el pla d'actuació de Desigual.La iniciativa s'emmarca dins dels projectes innovadors de la marca, entre els quals destaca la segona edició del seu programa d'acceleració de startups, un hub que té com a objectiu "impulsar startups capaces de".

