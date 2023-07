Tots els centres de secundària que segreguen per sexe ja no rebran concert el curs vinent

Els centres educatius deque encaraa partir del curs vinent. Ho ha anunciat la consellera d'Educació,, aquest dijous a la tarda després que el(TSJC) hagi aixecat les mesures cautelars que va dictar a les escoles Viaró i Can Joliu i que han obligat el Govern a pagar-los el concert aquest curs 2022-2023.Simó ha celebrat la decisió i ha dit que si la sentència ferma dona la raó a la Generalitat iniciaran els tràmits perd'aquestes quantitats. "Si algunavol portar a secundària els seus fills a una escola que segrega per sexe ho haurà de fer de forma", ha assegurat la consellera. La titular d’Educació ha assegurat que aquesta és una fita assolida gràcies a la “” i la feina duta a terme pel departament i pels consellers i conselleres que l’han precedida.La decisió del TSJC arriba després que el passat mesel Tribunal Constitucional rebutgés el recurs de Vox contra la, que avala la retirada dels concerts a les escoles que segreguen per sexe, i la Generalitat decidís reclamar deixar sense efecte les mesures cautelars ordenades pel tribunal. Aquestes mesures tenen el seu origen en l'octubre de, quan Educació va comunicar als deu centres que a Catalunya segregaven que els retiraria el finançament si no es convertien en mixtos. N’hi va haver dos que van negar-s’hi i van recórrer als tribunals. Per aquest motiu, elvala conselleria aD'altra banda, i pel que fa als centres concertats d', Simó ha avisat que els que separen per sexes, quan finalitzi el concert que se'ls va renovar durant el 155. “Es va prorrogar amb nocturnitat i traïdoria durant el 155”, ha lamentat Simó.

