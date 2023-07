Madrid també tindrà un gran premi de Fórmula 1: «Si al final n'hi ha dos, nosaltres encantats»

El president del Comitè Executiu d', ha confirmat aquest dijous que la institució firal està pendent que arribi el contracte per fer realitat elen el Mundial de, que serà urbà. "Sé quan ho signarem i quan ho farem", ha tret pit. En el cas de concretar-se l'acord, s'uniria al, que representa l'Estat en la competició automobilística i té contracte fins al 2026.La institució firal té un "" amb la, la principal empresa del Grup Fórmula 1, que li impedeix revelar els detalls sobre la data prevista per tancar el contracte i les condicions. "", ha assegurat Vicente de los Mozos, però.Aquest esdeveniment esportiu generaria unsper a la ciutat de Madrid, amb un circuit urbà al voltant del recinte firal i amb més dea disposició de les escuderies amb l'objectiu de convertir-lo "" i que aquesta sigui "la millor d'Europa".Durant un esmorzar informatiu, De los Mozos ha avançat a més que Ifema Madrid no vol quedar-se únicament a la Fórmula 1 sinó que l'objectiu és fer que Madrid "sigui la. De moment, ha explicat que té l'exclusiva a l'Estat, juntament amb Barcelona, ​​per a l'organització d'un Gran Premi de F1 i ha indicat que no li importaria que poguessin conviure dos esdeveniments d'aquest tipus. "", ha afegit.Així mateix, ha defensat el procediment que s'ha dut a terme per negociar l'arribada de la Fórmula 1 a Madrid. "Hem seguit el procés que se'ns ha indicat i laha estat informada des del primer moment", ha concretat. En aquesta línia, ha explicat que ha mantingut contactes amb el responsable del campionat,, amb qui “hi ha confiança mútua” per fer realitat el projecte.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola