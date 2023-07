El PP atia des de Madrid una guerra sobre ETA que el País Basc vol enterrar

Parlen els carrers: "ETA és aigua passada"

Batussa entre les víctimes

Mirada enrere: quan Aznar va acostar els presos

"Des que no ens maten, no tenim projecte". Són paraules del 2015 pronunciades per la llavors màxima dirigent del PP basc,, per explicar la situació d'intempèrie en la qual es trobaven els populars al territori des de la, l'any 2011. És una frase dura, però que resumeix molt bé la instrumentalització que la dreta espanyolista ha fet històricament -i fa avui- de l'extinta banda terrorista cada cop que s'acosten uns comicis. A lesde fa dos mesos, ETA va ser un recurs discursiu habitual per al PP . Però també ho és a les eleccions espanyoles d'aquest, tot amb l'objectiu d'erosionar elpels seus pactes amb Bildu durant l'última legislatura. Una batalla orquestrada des de la seu dels populars a Génova i que no es tradueix en una realitat als carrers del País Basc.ETA va formar part de l'agenda del cara a cara entre el president socialistai el candidat del PP,, després que els populars estiguin proclamant arreu la frase "que te vote Txapote" -popularitzat per la presidenta de la Comunitat de Madrid,- per arremetre contra el candidat del PSOE. I mentre ETA se situa com una de les principals línies de la campanya dels populars per esgarrapar quatre vots, al País Basc s'ha donat carpetada a aquesta qüestió: el terrorisme ha desaparegut de l'últimpublicat a l'octubre.La utilització política de les víctimes topa d'aquesta manera amb la realitat que es viu en el dia a dia de la societat basca. Aquest dijous mateix, en plena campanya electoral, Feijóo feia acte de presència a la plaça Sant Pelayo d'Ermua per participar d'un suposat homenatge a Miguel Ángel Blanco , regidor popular assassinat fa 26 anys per ETA. No hi ha faltat allò que és imprescindible en un homenatge d'aquestes característiques, com una ofrena floral al monument que hi ha aixecat al municipi d'on era el regidor popular. Però tampoc hi ha faltat tot l'imprescindible en un: tarima, carpes amb el logo del partit, marxandatge, i fins i tot furgonetes amb la cara de Feijóo per demanar el vot.També promeses: el candidat popular ha assegurat -al costat de la germana de la víctima,, diputada del PP a l'Assemblea de Madrid- que la seva "prioritat" serà potenciar laque encara "resten sense resoldre", i s'ha entestat a censurar els pactes de Sánchez amb Bildu: els hereus, a parer seu, d'ETA.A l'acte -de partit, perquè l'homenatge institucional a Blanco el va programar el dilluns l'Ajuntament agrupant polítics de tots els colors- hi ha participat una bona representació de la plana major del PP basc. Hi havia unes, diverses d'elles arribades d'altres municipis amb un transport facilitat pel partit. Poques persones eren d'Ermua en aquest acte. Un municipi de menys deon el PP és l'última força al consistori, amb dos regidors, després d'arreplegara les eleccions municipals del 2023.Així, la convocatòria ha passatper a la majoria de la població, que feia cafès a les terrasses durant el descans a la feina mentre els nens jugaven a les places, en un dijous qualsevol del mes de juliol. Si hi havia alguna cosa a destacar als carrers avui, eren panells publicitaris plens d'anuncis de persones que busquen feina. Principalment, per cuidar persones grans. I si d'una cosa no es parlava als carrers d'un municipi on la segona força a les municipals va ser Bildu, per darrere del PSOE, és d'ETA.Com tampoc se'n parla en molts altres espais. Pel carrer del nucli antic depassegen aquesta tarda l'i l'. Són amics de la mateixa cuadrilla de tota la vida i voregen els 30 anys. El primer, psicòleg, va votara les municipals i en aquestes votarà a, per fer un "vot útil" davant l'extrema dreta. El segon, policia local que vol entrar a l'Erztaintza, va votar Podem a les últimes generals i municipals, i ara votarà Yolanda Díaz. No es consideren nacionalistes, i molt menys, independentistes. Però en el que coincideixen tot dos és en estar "" de la instrumentalització que es fa d'ETA només, asseguren, quan s'acosta el temps de votar."ETA està més que extinta. És aigua passada. És possible que hi hagi alguna persona que pugui tenir idees radicals, però no és una qüestió que estigui present en el dia a dia", assegura l'Íñigo. "Aquí és viu en pau", i "ningú pretén que ETA torni", insisteix. "Estem bastant cansats que es. És surrealista que per una opinió generada pel PP es pensin que aquí encara tenim un sentiment de pertinença a una banda terrorista i que per això guanya Bildu. És mentida", afegeix. Bildu, després de polèmiques com incorporar a les seves llistes condemnats per terrorisme i amb delictes se sang, ha estat prou clar en el seu posicionament sobre ETA? "És probable que se li pugui exigir més contundència. Però dir que Bildu és ETA és una bajanada com un piano", conclou.Mentre que el PP insisteix a criminalitzar els pactes per a la governabilitat de Sánchez amb Bildu, el partit independentista i d'esquerres basc va ser el queva obtenir a les eleccions municipals del 2023:a tot el País Basc, guanyant-ne 119 respecte als últims comicis. Per l'Íñigo, qui vota a Bildu ho fa o bé per un sentiment nacionalista "perquè escombren cap a casa" i perquè és uni "ho demostra" amb accions com ampliar la despesa social allà on governa."ETA no existeix, està extinta,, no hi ha terrorisme d'ETA, ni violència. Aquesta és una realitat com que el sol surt per l'est i es pon per l'oest. A veure si ho apuntalem d'una vegada", diu l'Iñaki, que demostra cert cansament d'haver de dir el que a parer seu són obvietats. El policia local, que va estar dos anys a l', entén, però que hi hagi persones "cremades" amb Bildu després d'haver permès que exmembres d'ETA anessin a les seves llistes. "És inacceptable, de la mateixa manera que és inacceptable que entre el", diu amb rotunditat.També censura que des del PP s'estigui fent servir l'expressió "que te vote Txapote", quan el PP ha fet servir l'associacióper "finançar" la trama Gürtel. Es refereix al fet que l'associació que porta el nom de la víctima, habitualment controlada pel PP, es posés en entredit i fos investigada. Segons la Policia Nacional, va ser utilitzada perdespeses de campanyes electorals dins de l'entramat de la Gürtel.La indignació del "que te vote Txapote" no és un cas aïllat. Ara fa uns dies, d ues entitats -Covite i Fundació Fernando Buesa- i 21 víctimes a títol personal van demanar al PP i Vox que deixin de "banalitzar el terrorisme" amb aquest eslògan que es refereix a l'àlies d'un dels caps militars d'ETA, de nom Javier García Gaeztel, i que compleix pena de presó des de fa més de dues dècades. Militants del PP s'han fet samarretes amb l'expressió. A bars del districte de Salamanca de Madrid -feu de la dreta- se n'han imprès i penjat cartells, i les xarxes van plenes de mems.Covite, entitat presidida per, germana precisament d'un regidor del PP de Sant Sebastián víctima de Txapote, subscriu el comunicat en el qual se censura que és "molt dolorós" per a les víctimes aquesta expressió queel terrorisme. Ordóñez va entrar en una trifulca a xarxes contra Maria del Mar Blanco, que, en canvi, va subscriure un manifest propulsat per dirigents populars de l'Assemblea de Madrid -els seus companys a l'administració madrilenya- defensant l'expressió.Què hi ha de cert en tot el que diu el PP aquests dies sobre ETA i Bildu? Aquest dijous, a l'acte d'Ermua, Maria del Mar Blanco ha criticat que el PSOE hagi acostat en aquesta última legislatura els últims cinc reclusos d'ETA a presons d'Euskadi i Navarra . ". És un balanç de legislatura infame per a la memòria del meu germà, en la qual Bildu ha sortit triomfant", ha esgrimit. Múltiples dirigents del PP critiquen rere dia als socialistes per haver "negociat" amb els etarres mentre que Feijóo ha assegurat aquest dijous que si la banda terrorista va ser dissolta, va ser gràcies a la "fortalesa de la nació espanyola" i els "cossos de seguretat". Res més lluny de la realitat.Després de l'assassinat de Blanco, ETA va anunciar una treva. En aquell moment el govern del popularva iniciar una via negociadora amb la banda i va promoure unaal País Basc, una decisióper la majoria de la societat que volia posar punt final al terrorisme. Però no se'n va sortir. El seu successor, el socialista, va intentar continuar amb les negociacions -amb fortes crítiques d'un PP que intentava esborrar del seu historial la pràctica negociadora amb ETA- i va ser durant el seu mandat quan la banda terrorista, el 20 d'octubre de 2011, anunciava la seva dissolució definitiva."Bildu no és ETA. El futur de la societat basca, agradi o no, s'ha de construir també amb Bildu". Són paraules del llavors president del PP a Guipúscoa el 2012,. Avui, és el portaveu de la campanya del Feijóo, i una de les veus que criminalitza els pactes de Sánchez amb Bildu, instal·lant la idea que governen conjuntament quan la realitat és que Bildu es va abstenir a la investidura de Sánchez i mai ha format part de l'executiu, sinó que ha negociat i aprovat lleis i reformes, així com n'ha tombat d'altres com la Mordassa. Pel que fa al PP, ha votat a favor conjuntament amb Bildu de gairebé el 30% dels reials decrets llei del govern espanyol en aquesta legislatura: 27 dels 96. Significa això que el PP pacta amb Bildu, seguint la regla de les crítiques dels populars al PSOE? L'Íñigo veu el següent, en les declaracions dels populars: "Quan només representes els interessos d'una minoria, però necessites els vots de l'absoluta majoria,. Els hi servirà a Madrid, no aquí".

