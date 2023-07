El serial de la futura ronda de Sant Antoni acaba amb una rectificació de Collboni

El futur del nou rumb socialista



Un serial amb xocs i revisions

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, fa dies que passeja per diferents mitjans de comunicació defensant el dret a "canviar d'opinió" sobre algunes carpetes clau, en arribar al poder. L'alcalde de Barcelona,, fa l'efecte que n'ha pres apunts. No fa ni un mes que ocupa el càrrec de batlle i ja. En campanya explicava que en els primers 100 dies de mandat revertiria la reforma de, ideada pels comuns amb la contrarietat explícita dels socialistes, llavors companys de govern. En aquell moment, la socialista Laia Bonet rebutjava frontalment la proposta per no comptar amb el consens veïnal. Uns pocs dies als comandaments de l'Ajuntament, però, han activat una marxa enrere absoluta.Ha estat la mateixa Bonet, tinent d'alcaldia d'Urbanisme, l'encarregada de donar les explicacions sobre el gir socialista al voltant del projecte de reforma de la ronda de Sant Antoni., ha expressat, tot i reconèixer les incomoditats inicials amb els plans actuals que hi ha sobre la taula. Ho ha justificat en base a la necessitat d'intervenir-hi amb rapidesa. "Més important que el model concret d'aquests dos trams de la ronda de Sant Antoni considerem que és", ha exposat la mà dreta de Collboni en el dia a dia municipal.La decisió del PSC suposa mantenir el ritme administratiu que els comuns havien activat abans de deixar l'Ajuntament. Pròximament, les licitacions del projecte deixaran pas a les obres, tal com ha certificat Laia Bonet. Això acabarà de dibuixar una transformació que està previst que duri un any i mig. El pla és que allà on hi havia la llosa hi hagi, en el tram superior, entre Floridablanca i Villarroel. A l'espai més pròxim al Mercat de Sant Antoni, en canvi, quedaria. Finalment, no hi haurà carril bici.El moviment també suposa una primera marxa enrere respecte a la confrontació oberta que el PSC va proposar contra el model de transformació urbana de Barcelona en Comú. De fet, en presentar el projecte de la ronda de Sant Antoni, l'àrea d'Urbanisme -llavors en mans dels comuns- va remarcar que la reforma. Ara, els responsables socialistes hauran de seguir decidint com afronten l'equilibri entre el model en marxa a la ciutat i els compromisos de canviar la manera de fer dels comuns.D'entrada, a la ronda Sant Antoni, la tinent d'alcaldia insisteix quede si cal reformar també un tram afegit:. Alhora, planteja revisar la situació de les places del Raval amb la intenció que la nova ronda no concentri tota la vida veïnal del barri, ha assegurat Laia Bonet.Sigui com sigui, aquest nou pas rema a favor d'acabar ambper a la ciutat: pel xoc polític però també veïnal que s'hi ha donat els últims anys. Nombroses entitats del barri, així com comunitat educativa, reclamaven el mínim pas possible de vehicles . Altres associacions, per contra, estiraven en el sentit contrari: preferien, que comptava amb, inclòs trànsit privat i taxis.Els comuns van prémer l'accelerador a final de mandat i van presentar un projecte que satisfeia especialment les veus pro-pacificació. Com a concessió,Els usuaris de la bicicleta podran circular-hi per tota la nova ronda, però la prioritat a tota la zona serà per als vianants. També es creaven més zones de càrrega i descàrrega, però se situaven als marges.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola