El debat de portaveus, en 10 frases: «El PSOE no farà Feijóo president»

Patxi López assenyala l’“estratègia de les mentides” del PP i Vox: “Fan servir la tècnica de llançar dades falses i, com no es poden rebatre totes, fer que alguna passi com a certa”. Gabriel Rufián se’n recorda de Joan Carles I: “Com a Vox, a nosaltres també ens preocupa la delinqüència. Hi ha un suposat delinqüent a Abu Dhabi que amenaça de tornar”. "Cal que supereu l'època de Verano Azul, Chanquete va morir precisament pel disgust per les vostres polítiques especulatives", el dard d'Aina Vidal al PP i al seu eslògan. Matute, a Espinosa de los Monteros: "Jo estava en una vigília a Ermua demanant la llibertat de Miguel Ángel Blanco la nit prèvia que l'assessinéssin, no sé on eres tu". "Moment patrocinat per Desokupa", "i per Securitas Direct"; les reaccions d'Oskar Matute i Rufián a les propostes del PP en matèria d'habitatge i ocupacions. Rufián regala un exemplar de Cavall Fort a Gamarra i Espinosa de los Monteros: "L'entendreu perquè és per nens". "Les poden comprar", ha contestat Gamarra en referència a les publicacions censurades a Borriana. "Li haureu d'explicar de manera democràtica a la societat basca com una minoria com la del PP i Vox li imposareu els vostres marcs mentals", Matute sobre la negació del dret a decidir de Gamarra perquè "una part d'una part no pot decidir el futur d'Espanya". Gamarra s'allunya de Vox i toca a la porta del PSOE: "Espanya no pot dependre dels extrems i cal superar la política de blocs. Calen pactes d'estat". "No": Patxi López descarta de manera rotunda que el PSOE faci president del govern espanyol Feijóo per evitar l'entrada de Vox a l'executiu.

La campanya de lesavança a tota velocitat, fent equilibris entre les ventades des de direccions diverses que arriben cada jornada. Les enquestes dibuixen un, però no asseguren la majoria absoluta de la coalició de la dreta i l'extrema dreta i, en aquest context, uns i altres han cremat aquest dijous un dels cartutxos més importants per convèncer l'electorat i acabar de decantar la balança, amb elde les set principals formacions polítiques organitzat per. Després d'un cara a cara sorollós i amb poca substància entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo (PSOE)(PP),(Vox),(Sumar),(ERC),(PNB) i(EH Bildu) han volgut aprendre dels errors i transmetre clarament els pilars dels seus programes electorals.Aquestes són lesque han deixat els portaveus en el debat electoral de TVE:

