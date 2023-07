Mor una nena de 6 anys aixafada per l'ascensor d'un hospital a Mèxic

plora laen un accident en un hospital de la capital aquest dimarts. La víctima estava sent traslladada en una llitera cap a l'àrea d'hospitalització quan l'ascensor va començar l'ascens mentre tenia mig cos dins i l'altra meitat fora. El president mexicà,, ha promès justícia i ha assegurat que hi haurà una depuració de responsabilitats estricta.Concretament, l'accident va tenir lloc en un centre públic de l'a l'estat de, a l'Hospital General de Zona número 18 de Platja del Carme.després de rebre un avís per avaria, però no es va clausurar l'entrada ni es va informar de cap impediment per al seu ús.L'IMSS ha especificat que teneni que el que va matar la nena no funcionava. Segons l'organisme públic, així es va informar l'empresa encarregada, però aquesta no va arreglar el desperfecte ni va avisar que no es podia fer servir. Per això, també ha presentat una denúncia contra el qui considera "responsables" i laha obert unaen el marc de la qual hi ha

