Museus per nens a Barcelona: llista completa i tota la informació

Tots els museus de Barcelona per anar amb nens

Museu de la cera

Museu de la Cera de Barcelona Foto: Museu de la Cera

Cosmocaixa

El museu CosmoCaixa Foto: CosmoCaixa

MOCO Barcelona

MOCO Museum de Barcelona Foto: Moco Museum



Museu Bansky

Museu Bansky a Barcelona Foto: Museu Bansky



Museu Marítim

Interior del Museu Marítim de Barcelona Foto: Gencat

Museu Egipci

Museu Egipci de Barcelona Foto: Ajuntament de Barcelona

Museus de Barcelona amb activitats per nens

Museu de la Xocolata

Museu de la Xocolata Foto: Museu de la Xocolata

Paradox Museum

Paradozx Museum de Barcelona Foto: Paradox Museum

Magic World Museum

Museu Magic World de Barcelona Foto: Magic World Museum



Ikono Barcelona

Una de les sales immersives de IKONO Barcelona Foto: IKONO Barcelona

Barcelona està plena de. Des d'edificis reconeguts mundialment, com la Sagrada Família o la Casa Batlló, a l'enorme quantitat de teatre que alberga la ciutat. O elsper als més-i per a tothom-; són aules per enriquir-se, ja que estan plenes dei, també, d'Moltes vegades els mateixos ciutadans de Barcelona desconeixen quins espais culturals visitar i, per això i amb la calor que fa al carrer,presenta un llistat de museus per anar-hi amb els infants.Un dels museus mésde Barcelona és el Museu de Cera . Un espai diferent en el qual es barregen les noves tecnologies, figures i escenografies. És ideal anar-hi amb la, ja que es pot gaudir de més deCada sala està dedicada a diferents sectors del món de laDurant les diferents sales es van alternant les diferents figures amb altres sales interactives en les quals pots saltar i jugar amb la llum…El museu es troba aÉs un clàssic, també, que acostuma a triomfar sempre que hi vas amb la família. Al CosmoCaixa hi potsi tenir-hi un contacte directe de manera interactiva. Durant el recorregut per les diferents sales, el museu posa a l'abast del visitant una sèrie d'exposicions temporals i permanents. La principal intenció és acostar la ciència a tot aquell que ho desitgi.Entre els espais i exposicions més singulars destaca la nova exposició permanenton es pot descobrir el cosmos i la seva evolució des del Big-bang fins a l'actualitat. Un recorregut interactiu que es remunta a la creació del cosmos, recorre l'evolució de les espècies i penetra en les profunditats del cervell humà.El CosmoCaixa es troba alPer aquells que prefereixin l'art abans de la ciència, el MOCO Barcelona és un museu perPer això, el museu està ple de sales i espais molt atractius, i fotografiables, perfecte per a visitar el museu en família.Una de les zones estrella del museu és el Diamond Matrix, l’escenari d’del centre. Una de les tres propostes d’art immersiu que existeixen en el museu, dissenyada per Studio Irma, que busca que els visitants entrin en contacte d’una manera divertida amb l’art.El museu artístic es troba al carrerSeguint en el món dels artistes, el Museu Bansky és, també, un dels museus més originals de Barcelona. Et presenta una, satíric i commovedor de Bansky. Ell és el mestre de l'street art i ha aconseguit preservar el seu anonimat sense deixar d'impactar regularment amb les seves obres de tota mena.Al museu es pot descobrir més de 130 obres de l'artista i es pot gaudir d'una experiència immersiva única.El museu es troba al carrerAl Museu Marítim de Barcelona es troben tots els: les antigues drassanes de Barcelona. La reproducció de la Galera Reial de Joan d’Àustria, el mascaró de proa de la corbeta ‘Blanca Aurora’, la mostra de cartes nàutiques i instruments antics de navegació.S'ofereixen. Si s'hi va amb infants de, la millor proposta és la de, una activitat que fan el tercer diumenge de cada mes i que consisteix a aprendre les tasques que fan els mariners a bord d’una embarcació.El Museu Marítim es troba a l'Si et crida l'atenció tot el món de l'arqueologia i el món egipci aquest és el museu on has d'anar. Un espai on es pot veure una col·lecció permanent formada perEntre les peces més destacades s'hi troba l’estàtua del, el sarcòfag amb la, el...També hi ha joies, més sarcòfags, més mòmies, vasos canopis, vaixelles, gerres o altres objectes de la vida terrenal i del més enllà. I, per viure una experiència completa, es pot participar en els diferentsEl museu Egipci es troba al carrerA més, alguns dels museus de la ciutat estan adaptats per ser visitats amb criatures. Com? Oferint activitats pensades per als més petits de la casa, perquè la visita sigui més agradable i entretinguda i puguin entendre allò que veuen.Per això, per ells és com anar al paradís veure absolutament tot fet de xocolata. A l’antic convent de Sant Agustí,, es troba el museu que presenta un recorregut pels orígens de la xocolata, la seva arribada a Europa i la seva difusió com un element situat entre el mite i la realitat. Hi ha fotografies, textos, maquinària antiga, objectes i espectaculars figures de xocolata com la Sagrada Família, l’Arc de Triomf, el Kremlin o els molins del Quixot.L’equipament està impulsat pel Gremi de Pastisseria de Barcelona. Es pot aprendre a fer i a crear postres amb xocolata amb les activitats per a nens i nenes, com, o les que s’ofereixen per aen què s'aprèn a fer piruletes de xocolata utilitzant una mànega i decorant-les amb espècies, fruita seca i fruita.El museu de la Xocolata es troba al carrerEntrar en un museu a vegades també pot voler dir transportar-te a un. Això és el que passa a Paradox Museum , ja que com diu el seu lema. Trobaràs diferents espais com: l’, el túnel de Paradox i el Sofà Paradox. Un museu en el qual es barreja la ciència, l’art i la percepció humana. És un lloc ideal per anar-hi amb la família i segur que t'emportes una experiència divertida cap a casa.El lloc es troba aAquest és el museu de les il·lusions. Per això, és un pla ideal anar-hi amb els nens. En cada sala i espai s'hi troben diferentsen el paisatge simulant que formes part d’aquest.El museu es troba al carrerAl museu Ikono pots viatjar asense sortir de Barcelona. Podràs gaudir de diferents experiències: llança’t en lajuga amb el gos robot, gaudeix creant amb llum, descobreix més de 12 sales interactives, al·lucina amb la sala de confeti… Un museu amb molt a descobrir, experiències, espais originals, fotos i molta diversió.El lloc on viure l'experiència immersiva es troba al

hola