Imprimir paperetes per votar a les eleccions: permès pel vot CERA però no pels votants residents a Espanya

Les paperetes descarregables estan reservades per als espanyols residents permanents a l'estranger



Les paperetes descarregables del vot CERA no poden usar-se per a votar presencialment

Els que s'emeten en sobres o paperetes diferents del model oficial.

Les paperetes sense sobre.

Els que s'emeten en sobres alterats.

Les paperetes en les quals s'hagués modificat, afegit o ratllat el seu contingut.



La Junta Electoral Central va autoritzar a imprimir les paperetes per a les eleccions catalanes de 2021

Al paper d'impressió utilitzat per l'elector.

A la forma en què s'havia retallat la papereta o sobre electoral o al fet que no s'hagués produït aquesta retallada.

A qualsevol altra diferència anàloga.

Els espanyols que resideixin de manera permanent en un altre país podende la seva circumscripció, imprimir-les i votar amb elles. Aquesta opció està limitada al vot CERA (cens dels electors residents absents): els electors que enviïn el seu vot per correu des d'Espanya o acudeixin a les urnes la data assenyalada no podran utilitzar aquestes paperetes descarregables, sinó aquelles homologades per als comicis.Amb la reforma de la llei electoral (LOREG), a través de la qual es va eliminar el vot pregat, els residents a l'estranger ja no necessiten presentar cap sol·licitud per a exercir el seu dret al vot i a més poden descarregar-se les paperetes en la direcció oficial que es determini. Els electors reben per enviament postal la documentació electoral rebudes per correuhomologats per la Junta Electoral Central per al vot CERA.En aquests casos, les paperetes per a les eleccions alcom les que estan disponibles en els col·legis electorals o en el vot per correu. Això és possible, ja que el vot exterior no se suma al recompte de la nit electoral. El recompte del vot exterior es realitza cinc dies després, durant el recompte definitiu Les paperetes descarregables per als votants CERA en les eleccions generals del 23-J estan disponibles en la pàgina web del Ministeri d'Interior habilitada per a aquestes eleccions. Aquest portalEl manual d'instruccions per a les persones que integren les meses electorals el del 23-J no inclou de manera explícita que els vots emesos amb paperetes i sobres descarregables siguin nuls. Ara bé, no estan homologats per a la votació presencial ni per correu: només per al vot CERA.Els consideratsper a aquestes eleccions del 23-J són:A més, en el cas de les eleccions al Congrés dels Diputats, seran considerats nuls aquells sobres que continguin més d'una papereta de diferents candidatures. I, en el cas de les votacions al Senat, aquelles en les quals s'hagi marcat més de tres candidats (més de dos a Gran Canària, Tenerife, Mallorca, Ceuta i Melilla i més d'un a Menorca, Eivissa-Formentera, Fuerteventura, Gomera, Ferro, Lanzarote i La Palma).Per exemple, seria consideratamb el format que ofereix el document descarregable de la web del ministeri. Ja que, com hem comentat, és d'un color diferent de les oficials que poden trobar-se en les cabines dels col·legis electorals. Les persones que vagin a les urnes han de fer ús de les paperetes que allí es troben.Per a les eleccions de febrer de 2021, la Conselleria d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya va sol·licitar a la Junta Electoral Central (JEC) quede vot CERA per a votar en les eleccions al Parlament celebrades. Va ser una mesura adoptada durant la pandèmia de la COVID-19 per a reduir el temps d'exposició en els col·legis i, per tant, el risc de contagi.En el seu acord , la JEC va indicar que, com estableix la llei electoral, per a les eleccions autonòmiques és competència de les comunitats autònomes regular el model de paperetes i sobres. Per tant, la Generalitat de Catalunya podia establir un model de papereta i sobre electoral que permetés la seva descàrrega en internet i la seva impressió per l'elector; sempre que es realitzés “amb ple respecte a la garantia del secret de vot”. En aquest cas, va explicar la JEC, que els membres de taula havien d'interpretar amb flexibilitat aquells casos en els quals pogués considerar-se vot nul quan les diferències es deguessin exclusivament:_______________Aquest article forma part dels continguts difosos per Comprobado.es , una aliança de verificadors i mitjans per a lluitar contra la desinformació sobre les eleccions generals del 23 de juliol.

