Les restes subterrànies del carrer Girona podrien ser d'un convent caputxí del segle XVI

Bales de canó

Les obres

Les restes descobertes a les obres del carrer Girona amb Mallorca podrien ser d'un. Així ho han detallat aquest dijous els responsables de la intervenció arqueològica, que inicialment havien determinat que les estructures trobades corresponien a una masia. La troballa se suma a les vies de l' antic tramvia i les llambordes de Barcelona localitzades i incorporades a la nova superilla de l'Eixample Entre els elements que s'han exhumat s'identifiquen: bombardes i bales massisses, fragments d'una pica beneitera, de porcellana xinesa que s’entregava als convents religiosos per entrar-hi i d'una làpida amb una creu., ha assegurat l'arqueòloga directora dels treballsLes terres van ser adjudicades alsperquè construïssin el convent, concreta l’estudi realitzat per l’arqueòleg. També apunta que l’edifici va ser ocupat per les tropes franceses durant el setge de 1697 i utilitzat com aSegons l’estudi, les bales de canó que s’han tret de sota terra van ser. La balística podria correspondre a diferents exèrcits. S’ha trobat material d’atac, però també bales emmagatzemades per defensar-se.Encaraperquè les restes estan tallades pel col·lector al centre del carrer Girona. L’estudi de documentació del material es farà quan s’acabin els treballs d’excavació, es preveu que a, i permetrà confirmar el seu passat com a monestir caputxí. En acabat, es continuaran les obres d'aquest nou tram pacificat de l'Eixample.

